La Carrera Marianistas, primera del Circuito Local, este domingo 18 de enero

El II Circuito Local de Carreras Populares se estrenará este próximo domingo 18 de enero, a partir de las 10 horas, con la celebración de la Carrera Marianistas, organizada por el colegio Nuestra Señora del Pilar, y cuyas inscripciones para las pruebas en liza, de 5k y de 10k, se pueden realizar hasta este miércoles con hora tope de las 22 horas en la página oficial de la Federación Andaluza de Atletismo: www.atletismofaa.es, concretamente a través del siguiente enlace: https://web.faalive.com/inscriptions/143. Los fondos de las inscripciones serán destinados a la ONG Acción Marianista.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha animado “a la participación de cara a la primera carrera del Circuito, la de Marianistas, que es muy atractiva por su recorrido en torno al colegio, por su magnífica organización en la que todo el colegio se vuelca sin duda con un evento que dinamiza toda su zona de influencia, y que al mismo tiempo es una carrera bonita y exigente en su versión extendida de 10 kilómetros. Las inscripciones van a buen ritmo y en esta semana ya, como es habitual en nuestra ciudad, los eventos tienen el último empujón en este sentido de inscripciones”.

El II Circuito Local de Carreras Populares tendrá además de la VIII Carrera Marianistas, la XII Carrera Don Bosco (1 de febrero), la XIII Carrera Upacesur (21 de marzo), la III Carrera de la Cruz Roja (12 de abril) y la VIII Carrera de la Primavera (31 de mayo). Con vistas a la clasificación final se han de completar cuatro de las cinco carreras.