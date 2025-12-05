El segundo Circuito Local de Carreras Populares, con cinco pruebas en el calendario

El II Circuito Local de Carreras Populares, impulsado por el Ayuntamiento a través del Servicio de Deportes, tendrá como novedad en 2026 la inclusión de la Carrera de la Cruz Roja “por el carisma del evento, por su fin social y porque debía estar en el Circuito”. Por otra parte, la Carrera Popular de Jerez, volverá a celebrarse en el mes de noviembre, semanas después de la Media Maratón, "para darle así una dimensión propia como evento directamente organizado por Deportes", ha indicado el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo.

Tomás Sampalo ha iniciado su intervención agradeciendo “el papel tan importante como necesario de los voluntarios en los eventos deportivos y más concretamente en las carreras de este II Circuito Local de Carreras Populares, que al igual que en su primera edición, son parte activa y fundamental para el éxito de las carreras, por su gran corazón, por su tiempo y por su esfuerzo”.

El delegado ha agradecido a la dirección del colegio Nuestra Señora del Pilar 'Marianistas', al Centro Salesiano Lora Tamayo 'Don Bosco', así como a Upacesur, a la asociación Cruz Roja de Jerez y a la AD Maratón Jerez su apuesta por organizar un año más sus carreras "con todo el esfuerzo que significa y el compromiso con los valores más nobles del deporte y que además estas carreras estén integradas dentro del Circuito Local y que tengan finalidad benéfica".

Cinco pruebas

El II Circuito Local de Carreras Populares, que volverá a contar con el apoyo de la Federación Andaluza de Atletismo, se compone así de las siguientes pruebas: VIII Carrera Marianistas (18 de enero), XII Carrera Don Bosco (1 de febrero), XIII Carrera Upacesur (21 de marzo), III Carrera de la Cruz Roja (12 de abril) y VIII Carrera de la Primavera (31 de mayo).

Para la clasificación final, será necesario completar cuatro de las cinco carreras. La primera será la de los Marianistas, cuyas inscripciones se abrirán ya este fin de semana. “La organización de cada carrera nos retroalimenta a todos, estamos muy ilusionados, agradecemos enormemente la apuesta de Inauto Jerez, a través de Luis Encinas, a los corredores, y a la Federación Andaluza de Atletismo”, ha indicado Sampalo. Juan Fernández Salado, presidente de la Delegación Gaditana de Atletismo, ha agradecido “al Ayuntamiento que haya contado por segundo año con esta carrera, esta misma tarde se abrirán inscripciones, se irán poniendo los carteles en la página web. Igualmente, Fernández Salado ha trasladado un mensaje de agradecimiento “a los voluntarios, que hacen importantes y posibles las carreras”.