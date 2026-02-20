Ceuta, otro rival directo que pone a prueba al Guadalcacín FSF

El Guadalcacín FSF rinde visita este domingo (13 horas) al Ceuta en el partido de la 19ª jornada en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Las de Andrés Sánchez tenían hace unas semanas 9 puntos sobre los puestos de descenso y esa distancia se ha reducido ahora a sólo dos con respecto al Penya Esplugues, un rival que fue capaz de ganar en el Jerónimo Osorio hace unas semanas.

El equipo de Andrés Sánchez se mide a un equipo ceutí que está situado dos puntos por encima en la clasificación, por lo que no es descabellado pensar en sumar algo positivo en tierras norteafricanas. De hecho, en el partido de la primera vuelta, el Guadalcacín FSF vencía 5-1 en la victoria más clara esta temporada y ahora aspira a sumar de nuevo de tres para poner algo de distancia con su adversario catalán, que tiene una misión imposible en casa del líder Torreblanca Melilla.

Andrés Sánchez confiesa que "se está apretando la clasificación", pero indica que "hay que tener en cuenta que nuestras tres últimas derrotas han sido ante equipos que están arriba como Melilla, Alcorcón y Roldán, es decir, los tres primeros junto con Poio. Es complicado. Y en todos los partidos hemos competido. Es verdad que le estamos viendo las orejas al lobo porque estamos a dos puntos del descenso, pero tenemos un partido menos. Hay que trabajar y seguir luchando".

Con respecto al encuentro de este domingo, comenta que "jugamos en Ceuta, una pista complicada y ante un plantilla formada a base de mucho dinero, con brasileñas, argentinas, portuguesas, tienen muy buen equipo, pero se les está notando que deben coger ritmo de Primera División. Nosotros estamos entrenanbo bien, pero con jugadoras muy tocadas, estamos teniendo mala suerte con las lesiones. Pero no vamos a poner pretextos, a ver si podemos sacar de allí algo positivo, si Dios quiere con 9 o 10 puntos la categoría la podemos salvar".

Para terminar, y volviendo a la tabla, señala que "estamos en un pañuelo todos, pero Esplugues ha jugado ya con las dos últimas, Chiloeches y Burela, y por eso está a dos puntos. Nosotros tenemos que recibir a estos dos equipos en casa y también jugar con Esplugues allí. Tenemos ese margen, pero hay que ganar esos partidos y hacerse fuertes en casa y sacar algo positivo en los partidos de fuera".