El Guadalcacín FSF no puede con la pegada de STV Roldán (0-4)

El Guadalcacín FSF no pudo arañar nada en su enfrentamiento ante uno de los grandes equipos de esta Primera División, el STV Roldán, que se llevaron los tres puntos del pabellón Jerónimo Osorio merced a su buena pegada.

Las de Andrés Sánchez plantearon un partido atrevido, tratando así de frenar a un rival poderoso y que cuenta en sus filas con jugadoras internacionales. Las jerezanas dieron la cara hasta bien entrada la segunda mitad, cuando a falta de once minutos, la portuguesa Bárbara Gama adelantó a las murcianas.

Con 0-1 en el tanteador, las locales buscaron decididamente el empate, pero la calidad de su rival hizo que, a la contra, sentenciaran el partido. La internacional española Eva González puso el 0-2 cuando restaban siete minutos, mientras que Mari Ángeles Villa y Mayte Mateo certificaron el triunfo visitante por 0-4, ya con Guadalcacín jugando de cinco.

Otro momento del partido entre Guadalcacín FSF y STV Roldán. / Eduardo Rabaneda

El técnico local, Andrés Sánchez, reconoció que su equipo "trabajó muy bien y jugamos de tú a tú a Roldán hasta que por un error se pusieron por delante. Aún así, a falta de siete minutos tuvimos incluso ocasiones para empatar, pero la calidad de este equipo, que para mí es el segundo mejor de la categoría, decidió el partido".

Las jerezanas se mantienen fuera de los puestos de descenso con 20 puntos aunque a sólo a dos del Penya Esplugues, que marca ahora mismo los puestos peligrosos. No obstante, las de Sánchez tienen todavía un partido pendiente ante Les Corts.

La próxima semana visitarán a un rival directo, Ceuta, un equipo que marcha un puesto por encima en la clasificación con 22 puntos, por lo que una victoria supondría un golpe de mano importante a la tabla. Hay que recordar que en el partido de ida, disputado el pasado enero, el conjunto de Andrés Sánchez venció a las caballas por un contundente 5-1.