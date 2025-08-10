Desalojadas varias viviendas por un incendio en la zona de Montecastillo en Jerez

Ante la situación declarada en la zona por el incendio de pasto de Montecastillo, el Ayuntamiento de Jerez ha activado la situación de pre emergencia operativa 0 del Plan Territorial de Emergencia Local y se ha activado el CECOP en el Hotel Montecastillo. Los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz e Ignacio Martínez se han desplazado hasta el lugar para coordinar los efectivos desplegados en la zona y evaluar la situación.

Se ruego a la ciudadanía, en especial los que se encuentren cerca de la zona, que sigan los canales oficiales y extremen las precauciones.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, con apoyo del parque de Jerez, ya tiene desplegados medios en la zona así como del Plan Infoca dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía de la Junta de Andalucía, que está interviniendo con medios aéreos y terrestres.

El viento de Levante dificulta los trabajos de extinción y genera mucho humo, afectando a la arboleda, pero se mantiene bajo control. La Guardia Civil ha decidido desalojar algunas viviendas en la zona, según el Infoca. El incendio se ha originado por causas desconocidas.

Montecastillo es una zona con un hotel, un campo de golf y urbanizaciones así como el Circuito de Jerez-Ángel Nieto que se encuentra en las proximidades.