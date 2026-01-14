El Circuito Andaluz de Menores de pádel, con parada en Jerez este fin de semana

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, acompañado de Fran Pérez y Manuel Sánchez, delegado territorial y secretario de la Federación Andaluza de Pádel, y de Pablo Ramírez, de la empresa Zusset, patrocinadora del evento, ha presentado el Torneo de Pádel Circuito Andaluz de Menores que se disputará del viernes 16 al domingo 18 de enero en las pistas indoor del Global Pádel Club, Pádelextreme y Jacaranda Pádel Club de Jerez.

Un total de 400 jugadores de entre 7 y 18 años de las categorías benjamines, alevines, infantiles, cadetes y junior se darán cita en las pistas de Jerez para participar en esta primera prueba del calendario de las siete pruebas que componen el Torneo de Pádel Circuito Andaluz de Menores. La presencia de este torneo regional en Jerez ha sido posible gracias al convenio firmado entre la Federación Andaluza de Pádel y el Ayuntamiento de Jerez que permitirá albergar en la ciudad seis torneos de la FAP durante el primer semestre de 2026.

Tomás Sampalo se ha referido a las excelentes relaciones del Consistorio y la FAP. “El año pasado mantuvimos las primeras conversaciones con la Federación Andaluza de Pádel (FAP) y vimos claro que debíamos atender al numeroso colectivo de jugadores que hay en Jerez. Los clubes de la ciudad están realizando una labor importantísima. Es un deporte que es su origen era estacional pero ahora con las pistas indoor se puede practicar durante todo el año”, ha manifestado.

El responsable de Deportes ha puesto en valor la importancia de albergar este campeonato de menores en la ciudad ya que los 400 participantes vendrán acompañados de familiares lo que supone un retorno económico para el sector servicios. "Que vengan 200 parejas de jugadores con sus familias a disfrutar de la ciudad y a hacer deporte nos parece muy importante". Tomás Sampalo, tras agradecer a la FAP, su apuesta por Jerez ha tenido palabras de reconocimiento hacia los patrocinadores. "Su labor es encomiable. En este caso el circuito lo patrocina la empresa Zusset, que va a otorgar una bolsa con material a los jugadores. Necesitamos que las empresa apuesten por el deporte”, ha enfatizado.

Fran Pérez ha explicado que es un torneo de 200 parejas “donde podemos encontrarnos jugadores desde los 7 años hasta los 18. El torneo puntúa para el ranking regional y nacional. En Jerez vamos a utilizar tres instalaciones, de tres clubes, uno con nueve pistas, otro con siete y otro con cinco. El torneo comenzará el viernes 16 a las 5 de la tarde y cerramos el domingo con las finales en el Global Pádel Club. El torneo es abierto al público”, ha añadido. El delegado territorial ha confesado que “Jerez se ha convertido en el centro neurálgico de pádel de la provincia”.

Manuel Sánchez ha dado las gracias al Ayuntamiento de Jerez, a la Delegación de Deportes, por el apoyo a este torneo “que es el primero de los seis campeonatos que tenemos firmados para 2026”, ha señalado. Finalmente, el empresario Pablo Ramírez ha comentado “que Zusset es una marca que nació hace años con el mundo del pádel; estamos aportando nuestro granito de arena para el crecimiento de este deporte sobre todo en los menores. Damos las gracias a la FAP y al Ayuntamiento de Jerez por darnos este espacio”, ha concluido.