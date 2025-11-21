Cita clave para el CTM Jerez de Superdivisión femenina en Pío XII

Parte de las opciones de mantener la categoría en la Superdivisión Femenina, la máxima del tenis de mesa nacional, pasan por lo que haga este fin de semana el CTM Jerez, que recibe este domingo a las 11 horas al Tramuntana Figueres de Cataluña en un partido que promete ser épico, un duelo directo por la permanencia. El club que preside Sebastián Guerrero hace "un llamamiento a todos los aficionados del tenis de mesa para que acudan este domingo al pabellón de Pío XII para generar el mejor ambiente posible de cara al partido clave de este fin de semana.

Además, el masculino de División de Honor, segundo escalón nacional, se desplaza a las Islas Canarias para enfrentarse al Tabor, mientras que el de Primera Nacional juega en Sevilla contra el Labradores. En liga Andalucía, el ChemaTM se desplazará a Lebrija y el Maxcolchón recibe al San José de Sevilla.

En otro orden de cosas el sábado por la mañana se llevará a cabo en las Instalciones de Pío XII la concentración de tecnificación de preparación del pre-estatal, donde las mejores promesas de la provincia de Cádiz acudirán a Jerez para una concentración dirigida por Javier Galán.