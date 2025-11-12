El Club Náutico, mucho rival para el UB Jerez (81-57)

El UB Jerez femenino de Liga Nacional N1 no pudo superar al Club Náutico de Sevilla en el partido correspondiente a la sexta jornada de competición. El equipo jerezano deció por 24 puntos (81-57) ante un duro rival que está situado en la tercera plaza con un balance de cinco victorias y una derrota empatado con Cordobasket (cuarto) y Córdoba CB (segundo).

Los primeros minutos fueron equilibrados, con un intercambio constante de canastas y mucha intensidad en ambos lados de la pista. El UB Jerez se mantuvo firme en defensa y con buena circulación de balón en ataque, logrando competir de tú a tú durante toda la primera mitad, llegándose al descanso siete puntos abajo, reflejo de los buenos 20 primeros minutos de las jerezanas.

En la reanudación, el Náutico subió una marcha más, tuvo mucho acierto desde el perímetro y abrió brecha en el marcador, aunque el equipo jerezano trataba de recortar distancias. Pese a sus intentos, el encuentro acababa con victoria local 81-57. Las mejores valoradas por parte visitante fueron María Lozano (23) y Bea Rodríguez (15). La próxima jornada será en la capital onubense frente al Ciudad de Huelva, el sábado 15 de noviembre a las 19:30.

Provincial masculino

Por su lado, el UB Jerez masculino recibía en el Palacio de Deportes de Chapín al CB Arcos, al que superó ampliamente por 83-59. Desde los primeros compases del partido, los locales supieron imponer su ritmo, siendo agresivos en la captura de rebotes y buscando las transiciones rápidas para generar ventajas en el ataque. Al finalizar el primer cuarto ya se reflejaba la ventaja en el marcador por 11 puntos.

El segundo período tuvo un elevado nivel de anotación por parte de ambos equipos, pero siguiendo la dinámica inicial, la ventaja por parte de los de negro, que seguía aumentando hasta el 50-29. Tras el intermedio, el cansancio se hizo presente en la pista y el nivel general bajó, siendo el parcial mucho más igualado (12-11). El último cuarto también estuvo parejo, con un parcial de 21-19 para los locales.

Los mejores valorados por parte local fueron Juan Luis Borrego (18); Fran Giles, Adrián González y Mario Parra, los tres con 14 de valoración. La próxima jornada será de nuevo en casa frente al CB Chipiona este próximo fin de semana.