Derrota del UB Jerez en su visita a la cancha del Claret (68-56)

El UB Jerez de Liga Nacional N1 Femenina afrontaba este domingo en Sevilla la quinta jornada de liga ante el CD Colegio Claret y no pudo regresar de tierras hispalenses con un resultado positivo, al perder por 68-56 en un partido en el que las sevillanas demostraron su buen nivel en el tramo final.

El inicio del encuentro no fue el mejor para las jerezanas, que imprimieron al juego un ritmo lento que permitió al conjunto local adelantarse en el marcador, hasta que las visitantes lograron recomponerse y lograron cerrar el primer cuarto con una desventaja de solo cuatro puntos. En el segundo, el Claret subió el nivel, y aunque el UBJ intentó aguantar el ritmo, la diferencia aumentó hasta los once puntos.

Tras el descanso, el tercer período prometía ser intenso, pero el esfuerzo de las jugadoras de Pablo Benítez y Javi Hernández se vio neutralizado por un sólido conjunto sevillano, que se mantuvo firme en su juego. En el último cuarto, las de negro no bajaron los brazos a pesar de la distancia en el marcador y, tirando de coraje, lo dieron todo en la pista para lograr un parcial de 21-13 y obtener un resultado más acorde al trabajo realizado, 68-56.

Las jugadoras mejor valoradas en la escuadra jerezana en la pista hispalense fueron Violeta Bernal (20) y María Lozano y Beatriz Rodríguez (8). Las jerezanas ocupan la octava plaza en la tabla con siete puntos.

Clasificación Liga Nacional N1 Femenina.

La próxima jornada, el UB Jerez ha invertido el calendario, por lo que volverá a Sevilla para enfrentarse en esta oportunidad al Club Náutico el domingo 9 de noviembre a las 17:00.