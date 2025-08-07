Competición devuelve a Murcia al Unión Malacitano

Lío a la vista y de los grandes. A falta de un mes para que arranque la liga en el Grupo IV de Segunda RFEF uno de sus equipos todavía no sabe si podrá competir. El CD Unión Malacitano ha recibido un duro revés que muchos esperaban, como un grupo de aficionados que quiso parar los movimientos de los dueños hace pocas semanas. El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF ha denegado a la entidad el traslado de Murcia a Málaga, por lo que el equipo, ya configurado y entrenando en la capital de la Costa del Sol desde hace semanas, no podrá competir como adscrito a la Federación Andaluza.

Todo comenzó hace unos meses, cuando los propietarios del club decidieron un cambio de sede por diferentes motivos y solicitaron el permiso a la Federación Murciana, que se lo concedió, y más tarde obtuvo el de la Andaluza. Ahora, la Española se niega. La circular número 115, con un amplio informe, lo devuelve a su localidad de origen. La decisión tiene un plazo de 48 horas para ser recurrida ante la segunda instancia de la Española y la entidad así lo ha hecho.

El club, que considera la medida una "falta de respeto a la Constitución, ha reaccionado rápido y, a través de sus redes sociales ha lanzado un duro comunicado, en el que critica la decisión de la Federación y detalla la situación en tres puntos:

1.- Pese a lo filtrado en redes sociales y medios interesados, el club ha sido inscrito en el Grupo IV de 2ª RFEF, en Liga y Campeonato de Copa del Rey.

2.- El no traslado inicial de domicilio a Málaga incumple el propio Reglamento General de la RFEF y denota una falta de respeto a la Constitución Española, legislación sobre Asociaciones Deportivas y Ley del Deporte vigente, así como con resoluciones judiciales deportivas de la legislación española y europea que afecta a la propia RFEF con su tipificación en el Código Penal. Igualmente, incumple con los acuerdos soberanos y unánimes de la asamblea del club y las federaciones territoriales de la Región de Murcia y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cumplieron con la ley y aprobaron de forma unánime. Asimismo, este hecho genera una situación de incertidumbre impropia de un organismo que debe promover la solvencia de los clubes, el empleo, y los derechos de los jugadores a competir conforme a resoluciones que les afectan directamente por medio del propio Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y que pretenden desconocer.

3. No hace falta insistir a la opinión pública sobre el proceder habitual de la RFEF, y sobre el que anunciamos todos los recursos administrativos, civiles y penales que correspondan.

Julián Luna, presidente del club, ha asegurado en declaraciones a Onda Murcia que irán a la Unión Europea si hace falta para defender el traslado a tierras malagueñas. Y se ha mostrado contundente: "Si la respuesta de segunda instancia de la RFEF es negativa al traslado, iremos con todo hasta el final, incluso estamos dispuestos a acudir a instancias superiores como el Consejo Superior de Deportes o el TAD. Estos dos organismos, junto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han dictado múltiples resoluciones que afectan directamente a la RFEF. Deberían estar sometidos, como cualquier otra asociación, a todo lo que digan ellos".