El CTM Jerez de División de Honor masculina cae en su estreno frente a El Palmar

El CTM Jerez masculino de División de Honor Nacional ha debutado este pasado fin de semana en la nueva categoría contra el Círculo Industrial El Palmar murciano, uno de los gallitos del grupo. Los jerezanos perdían 6-0 ante un rival potente. Ahmed Bello, Gabriel Cabezas y David Muriel conocieron de primera mano lo que va a ser un año duro y con mucho trabajo para intentar mantener la categoría.

Por su parte, el equipo de Primera Nacional sumó la primera derrota a domicilio frente al Ciudad Real por 4-2. El egipcio Hamza Khaled sumó las dos victorias del equipo jerezano, compuesto también por Pablo Vigo y José Manuel Caro. En Liga Andalucía, el ChemaTM logró una gran victoria frente al Ubrique por 6-0. Luis Lobato, Mercedes Fernández y Abdulai dejaron claras las intenciones de los jerezanos este año, que no son otras que la del ascenso de categoría.

El Maxcolchón cayó derrotado en su visita al Bahia de Cádiz por 5-1 con un punto del mexicano Carlos Samalo, acompañado en esta ocasión por las hermanas García, Dunia y Sofía. En Súper Andaluza, triunfo por 4-2 del Mesón Alcazaba con una magistral actuación del benjamín Alejandro Galán con dos puntos, otro de José Pulido y uno más de José María Mancera en su estreno con la zamarra jerezana. Los otros dos equipos de Súper disputaron el derbi local, imponiéndose el Plus Asesores al Goframa por 6-0 en un magnífico encuentro de Pablo Lara, Fernanda Guajardo y Claudia Reynaldo. Por su parte, el Goframa actuó con Ismael Estévez, Juan Carlos Rojas y Salvador San Ignacio.

En División de honor andaluza, derrota por 4-2 del Promesas con una media de edad de 10 años entre sus tres componentes, donde Álvaro García, Sergio García y Hugo de la Flor, guiados por José Manuel Martínez, hicieron disfrutar a los aficionados que se dieron cita en el pabellón del colegio de Pío XII.