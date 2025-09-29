Debut histórico en la Liga Iberdrola del CTM Jerez femenino

El CTM Jerez ha hecho historia este fin de semana, la fecha quedará marcada en rojo como inolvidable. La escuadra femenina debutó en la máxima categoría, la Liga Iberdrola, y lo hizo ante el Universidad de Burgos RM Terán. La escuadra jerezana cayó por 4-0, pero peleó cada uno de sus partidos. La expedición que comandaba Sebastián Guerrero llegó desde Bilbao el viernes por la mañana a la ciudad castellana y regresó a Jerez el sábado.

El trío titular para esa primera convocatoria la integraron Mercedes Fernández, Camilla Argüelles y Laura Watanabe. Mercedes, la única superviviente del equipo femenino que se creó hace ya seis años en el club, ocupó la plaza de nacional y ha logrado debutar en la máxima categoría, demostrando que se puede llegar muy lejos con tesón y trabajo. Camilla Argüelles actuó como comunitaria y Laura como extracomunitaria. El 4-0 final no refleja la diferencia entre un equipo y otro, ya que el encuentro resultó mucho más disputado de lo que arrojó ese tanteador y hay que destacar el paso al frente del tenis de mesa de Jerez y de Cádiz, ya que ha ofrecido la oportunidad de debutar en la máxima categoría a una gaditana y no será la única.

Mientras, en Primera Nacional masculina, el cuadro jerezano logró una increíble victoria frente a uno de los equipos más fuertes de la categoría. Venció 4-2 al poderoso equipo onubense del Tecnik, con una grandiosa actuación de los tres jugadores locales, Alberto Ramírez, que volvía a las alineaciones demostrando un gran nivel de juego; Gabriel Cabezas, que debutaba con la camiseta jerezana con una soberbia actuación; y Hamza Khaled, que con sus dos puntos fue la pieza clave para la victoria final.

Por su parte, el duelo local en Liga Andalucía y en Súper Andaluza supuso una fiesta y un gran despliegue de jugadores, familiares y aficionados. El Goframa de Súper Andaluza recibía en casa al equipo chiclanero de Fundación Viprén, cediendo por 2-4, pero sumando un punto de gran valor para la clasificación. Ismael Estévez, Tato San Ignacio y Franky Benítez demostraron que pueden pisar fuerte en esta dura categoría.

Por otro lado, el Jerez Promesas de División de Honor Andaluza ofreció la oportunidad de otro gran debut, en esta ocasión de David Bellido, en el desplazamiento a El Puerto de Santa María para jugar contra el CD El Puerto. Derrota por 5-1 en la que Pilar Delage y Álvaro Quirós completaron el equipo.

Reunión con el Ayuntamiento

La buena noticia para el CTM Jerez fuera de la pista llegó desde el Ayuntamiento de Jerez. Tomás Sampalo, nuevo delegado de Deportes, ha convocado a una reunión a los dirigentes de la entidad el próximo 8 de octubre para intentar solucionar el problema de instalaciones para poder entrenar por las mañanas. El club se muestra esperanzado y agradece "al Ayuntamiento de Jerez y al propio Tomás Sampalo el interés mostrado por resolver este asunto".