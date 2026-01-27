El CTM Jerez de Superdivisión femenina no puede ante un Son Cladera superior

El Club Tenis de Mesa Jerez vivió un intenso fin de semana de competición en las distintas categorías nacionales y autonómicas, con resultados desiguales pero dejando constancia del amplio compromiso competitivo de la entidad jerezana. En Súper Nacional femenina, el conjunto jerezano no pudo sumar en su enfrentamiento ante el potente Son Cladera, cayendo por un claro 4-0 en un encuentro en el que el marcador no reflejó del todo la lucha mostrada por los jugadores, que se midieron a uno de los equipos más fuertes de la categoría.

Tampoco fue favorable el doble desplazamiento a Granada para el equipo de Primera Nacional masculina, que disputó dos exigentes compromisos ante Cúllar Vega y Vegas de Genil. En ambos encuentros, el conjunto jerezano cedió pese al esfuerzo realizado, en una jornada marcada por la dificultad de jugar dos partidos consecutivos lejos de casa.

Las mejores noticias llegaron desde la Liga Andaluza, donde el ChemaTM firmó una sólida victoria por 5-1 frente al Ubrique, mostrando un juego consistente y eficaz. Por su parte, el Maxcolchón CTM Jerez protagonizó uno de los duelos más emocionantes de la jornada al imponerse por un ajustado 4-3 al Bahía de Cádiz, en un encuentro muy igualado que se decidió en los últimos partidos.

En División de Honor Andaluza, el equipo Promesas no pudo con el conjunto de Trebujena, cayendo por 6-0 , en una jornada que servirá de aprendizaje para los jóvenes valores del club. Un fin de semana, en definitiva, de contrastes para el Club Tenis de Mesa Jerez, que continúa compitiendo al máximo nivel en todas las categorías y apostando firmemente por el desarrollo de sus jugadores y la presencia del tenis de mesa jerezano en el panorama nacional y autonómico.