Derrota de un Guadalcacín FSF que merece más en Móstoles (4-2)

El Guadalcacín FSF no pudo arrancar la temporada en Primera División sumando algo positivo en su visita al Móstoles, uno de los históricos del fútbol sala femenino español. El equipo de Andrés Sánchez cedió por cuatro goles a dos en el Eva Menguán ante un rival que supo aprovechar los errores defensivos de las jerezanas. El choque dirimía fuerzas entre dos escuadras llamadas a pelear por la permanencia en la máxima categoría y el gato al agua se lo acabó llevando el equipo local liderado por Patri Chamorro.

El cuadro local saltó a la pista con la intención de ponerse por delante pronto para encauzar el choque mientras que el Guada FSF no le perdía la cara al encuentro y planteaba un juego vertical. Marina pudo hacer el 1-0 fallando a puerta vacía un buen servicio y a los cuatro minutos no fallaba ante Sandra Buzón aprovechando un balón largo que Amelia Romero no acertó a cortar. La gaditana pudo empatar en una falta salvada por Míriam junto al palo derecho cuando Silvia ya estaba batida. A los diez minutos, Claudia Gómez, con un potente punterazo, batía a Celia, que había salido minutos antes, materializando el segundo para las locales.

La propia Claudia Gómez, esta vez con la izquierda, hacía el 3-0 antes del descanso, una ventaja clara que ponía el partido muy de cara para el Móstoles y tremendamente complicado para las de Guadalcacín. Silvia le negaba el 3-1 a Elena Aragón en un doble penalti y justo antes del descanso, el equipo Andrés Sánchez se metía en el partido con el gol en propia meta de Irene García tras un saque de banda efectuado con el pie de Lorrana.

A la vuelta de vestuarios, el Guadalcacín FSF se hizo con el control del partido, dominó el juego y a los 25 minutos Amelia Romero batía a la portera local con un potente zurdazo. Con el 3-2, el Guada comenzó a creer en la remontada, pero de inmediato le cayó el cuarto, obra de Alicia, rematando de primeras con la derecha un saque de banda. El Guadalcacín FSF tuvo un par de buenas oportunidades para acercarse de nuevo en el marcador, pero Silvia lo evitaba con grandes intervenciones, lo mismo que Celia mantenía a su equipo en el partido en la otra portería. No pudo el Guada FSF acortar distancias en el tramo final y los puntos se quedaron en casa del Móstoles. El próximo sábado día 13 a las 19:00 horas, debut en casa frente al potente Poio Pescamar, que en esta primera jornada le ha infligido una goleada (6-0) al Penya Esplugues.

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF comentaba al término del encuentro que "las sensaciones son agridulces porque creo que durante algunas fases del partido hemos dominado, ellas también son jugadores de mucha calidad, creo que en determinados momentos hemos podido meternos en el partido. Hemos tenido tres errores que han aprovechado y luego su portera ha hecho un trabajo sensacional. Contento, es la primera jornada de liga y vamos haciendo cosas".

