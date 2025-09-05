El Guadalcacín FSF alza el telón en Primera visitando al histórico Móstoles

Segunda temporada consecutiva en la elite del fútbol sala femenino nacional. El Guadalcacín FSF alza el telón en Primera División desplazándose este sábado a tierras madrileñas para enfrentarse al Móstoles (18:30 horas), un histórico de este deporte. Las jerezanas, que la pasada campaña lograron la permanencia de manera muy meritoria siendo, como ya es costumbre, uno de los presupuestos más bajos de la categoría, intentarán este curso repetir hazaña y permanecer por segundo año consecutivo en la considerada mejor liga del mundo.

La vuelta de Patri Chamorro al banquillo del MRB Móstoles FSF es la gran novedad de un plantel que suma el regreso de Silvia, Irene García, Brandolini y la brasileña Julinha. Con las bajas de Inma y Celia, las jóvenes Clau Gómez, Piti, Claudia Bollero y Miriam Serrano, tendrán que dar un paso al frente.

Andrés Sánchez, técnico guadalcacileño, apunta del Móstoles que "es un histórico, en su momento ganó ligas, Copa de la Reina... y era el mejor equipo de España. Ahora ya no, tiene gente joven, este año se le han ido dos o tres jugadoras que eran de las mejores, sobre todo Celia e Inma, pero sigue manteniendo un grupo de mucha calidad, pero no es el equipo tan potente de antaño. Jugamos en su casa, es un equipo de mucha tradición y han cambiado de entrenadora, vuelve Patri Chamorro, una de las mejores jugadoras de la historia en España. No va a ser fácil, ha ido de más a menos, pero tiene nivel y puede ganar y perder con cualquiera. El año pasado lo pasó mal en liga, este año lo habrá tenido en cuenta e intentará solucionar la clasificación cuanto antes".

En cuanto a su equipo, comenta que "vamos con la ilusión del mundo, nosotros hemos montado un equipo muy compacto, con rotaciones de ocho o nueve jugadoras que tienen un nivel bastante alto, pero no nos vamos a engañar, el objetivo es mejorar cada año y conseguir la permanencia, que creo que puede estar entre los 29 y 32 puntos aproximadamente y ese es nuestro gran reto. A partir de ahí, si podemos conseguir otras cosas será fantástico. Hemos fichado a Elena Aragón, Sandra Buzon y Rocío Molina, tres jugadoras que vienen de Poio, Lauriya, que procede del Martos. Hemos conseguido un equipo compacto, ahora, tienen que ir saliendo las cosas poco a poco, hay que ir asimilando el modelo de juego, conceptos, qué es lo que necesita, pero la verdad es que hemos dado muy buenas sensaciones en la pretemporada y por ilusión y trabajo no va a quedar. Vamos a intentar hacer una liga bonita y que no sea de tanto sufrimiento como otros años".

Primera jornada

La competición se estrenará con la reedición de la final de los playoffs por el título del curso pasado, entre el Futsi Atlético Navalcarnero y el STV Roldán de Kilian Belmonte. Ambos conjuntos subirán el telón en el partidazo de la jornada 1 que podrá seguirse en directo por Teledeporte (11:00 horas). A esa misma hora, un renovado LBTL Futsal Alcantarilla, se medirá al debutante AD Ceuta FC, que quiere comenzar con victoria en la máxima categoría.

La AE Penya Esplugues, que regresa tres años después a la máxima categoría, se mide a un Poio Pescamar donde Luis López-Tulla intentará mantenerse al acecho de los puestos de privilegio. En similar tesitura se encuentra el CD Chiloeches, que recibe al siempre competitivo Les Corts UBAE. Belén Feal dirigirá a un CD Burela muy cambiado y que afronta un nuevo paradigma en la máxima categoría, en un primer partido en Vista Alegre ante un Melilla CD Torreblanca, donde ya militan las exjugadoras lucenses Irene Samper y Emilly Marcondes.

El renovado Ourense Ontime recibe en Los Remedios la visita del Alcorcón FSF en un duelo donde ambas escuadras lucirán sus nuevas incorporaciones, dispuestas a brillar en los primeros compases del campeonato. En tierras malagueñas, el Nueces de Ronda Atlético Torcal inicia campaña recibiendo a un Castro Bloques Cando, que inicia el curso con muchas caras nuevas.