Derrota por la mínima del UB Jerez en su visita a Gines (55-53)

El UB Jerez de la Liga Nacional N1 femenina no ha podido saldar la undécima jornada de la competición con un triunfo, pese a que realizó un buen partido en su visita al CD Gines, un rival que a priori se presentaba asequible, ya que marcha por detrás en la tabla. Las jerezanas, que son novenas con 15 puntos, cayeron por la mínima (55-53) en un compromiso igualado y que se decidió por pequeños detalles.

Desde el inicio, el partido se mostró equilibrado en el marcador, con ambos equipos intercambiando canastas y sin que ninguno lograse imponer un ritmo claro durante los cuarenta minutos. Las sevillanas se mostraron muy sólidas en defensa, especialmente bajo el aro, cerrando bien la zona y dificultando las opciones interiores de las visitantes. Esa intensidad defensiva obligó a las jerezanas a buscar más lanzamientos exteriores y no encontraron el acierto necesario.

A pesar de ello, el UB Jerez supo competir, mejorando notablemente la intensidad defensiva y el trabajo en el rebote, aunque es un aspecto que debe mejorar. El tanteo se mantuvo parejo hasta los instantes finales, donde los pequeños detalles decantaron el partido del lado local.

El choque se cerró con un ajustado 55-53 que dejó un sabor amargo en la escuadra jerezana, pero también un importante aprendizaje de cara al futuro. La derrota debe servirles para seguir creciendo tanto a nivel individual como colectivo y preparar con confianza el próximo compromiso.

Las mejores valoradas del UB Jerez fueron María Lozano (17 de valoración), Laura Núñez (12) y Violeta Bernal (11). La próxima jornada la disputa este sábado 20 de diciembre en el Palacio de Deportes de Chapín, a las 19:30, frente al CB Careba, que será otro duelo clave, en el que para ellas será fundamental lograr la victoria antes del parón navideño.