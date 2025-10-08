Diez nadadores del Jerez Natación Máster, en el Top 10 Mundial

Sin tiempo casi para cerrar la temporada tras el espectacular segundo puesto de los jerezanos en la Copa de España de Aguas Abiertas en la final disputada en Mataró, los de la José Laguillo ya conocen los 'top ten' mundiales de World Aquatics publicados con referencia a 2024 y con unos datos magníficos para el club jerezano: hasta en 39 ocasiones, los nadadores del Jerez Natación Master se han situado entre los 10 mejores del mundo en sus respectivas categorías, ya sea a nivel individual o de relevos.

Destaca la alemana y medallista olímpica Ute Hasse, líder indiscutible de este equipo, y Lara Gelmi, campeona de Europa en pruebas de mariposa, en puestos de referencia mundial, aunque hay muchos más. Así está el top.

Lara Gelmi

2ª. 200 mariposa pisc larga +25. 2,25,54

3ª. 200 mariposa pisc corta +25. 2,25,37

4ª. 100 mariposa pisc larga +25. 1,04,94

Paloma Domínguez

10ª. 100 braza pisc corta +30. 1,14,22

Iris Matthey

3ª. 400 libre pisc corta +35. 4,33,70

9ª. 400 libre pisc larga +35. 4,48,18

Alba Roldán

9ª. 200 braza pisc larga +35. 2,55,92

Susana Von

7ª. 1500 libre pisc larga +40. 19,44,53

Lola Martínez

5ª. 50 espalda pisc corta +45. 32,01

8ª. 100 espalda pisc corta +45. 1,10,29

Ute Hasse

1ª. 50 braza pisc corta +60. 36,79

1ª. 50 braza pisc larga +60. 37,67

3ª. 100 braza pisc corta +60. 1,21,70

3ª. 100 braza pisc larga +60. 1,24,52

Debora Jaconi

7ª. 50 libre pisc corta +65. 31,96

8ª. 100 braza pisc corta +65. 1,34,04

10ª. 50 braza pisc corta +65. 41,75

Juan Pablo Marín

6º. 100 libre pisc larga +25. 52,56

9º. 200 libre pisc corta +25. 1,54,65

Javier Nogués

3º. 200 espalda pisc larga +60. 2,33,02

5º. 200 estilos pisc larga +60. 2,37,02

5º. 400 estilos pisc larga +60. 5,36,67

10º. 100 mariposa pisc larga +60. 1,09,28

Martí, Donoso, Marín y Marrhey.

Relevos

Femenino

2ª. 4x100 estilos femenino +120 pisc larga (Carla Martí,Alba Roldán,Anna Aida Martí, Iris Matthey)4,51,37

4ª. 4x100 libre femenino +120 pisc larga (Iris Matthey,Alba de la Rocha, Alba Roldán, Anna Aida Martí) 4,23,24

4ª. 4x100 libre femenino +160 pisc larga (Soraya Muñoz, Zabely Sánchez, Susana Von, Angela Mottura) 4,32,69

9ª. 4x50 libre femenino +240 pisc larga (Ute Hasse, Lola Polonio, Debora Jaconi, Bea Pérez) 2,13,41

Masculino

8º. 4x100 libre masculino +120 pisc larga ( Javier Nuñez, Mario Blázquez, Albert Gros, Boris Pallarés) 3,49,03

10º. 4x100 estilos masculino +120 pisc larga(Mario Blázquez, Javier Nuñez, Paco Herrera, Boris Pallarés) 4,22,29

10º. 4x100 libre masculino +160 pisc larga (Alvaro Bernal, Toni Martinez, Dani Leal, Paco Herrera) 4,00,82

10º. 4x100 estilos masculino +160 pisc larga (Toni Martinez, Javi Bas, Albert Gros, Alvaro Bernal) 4,31,74

Núñez, Sánchez, Pallarés y Muñoz.

Mixtos

5º. 4x100 libre mixto +100 pisc larga (Leo Donoso, Carla Martí, Anna Aida Martí, Juan Pablo Marín) 4,00,07

5º. 4x100 libre mixto +120 pisc larga (Mario Blázquez, Soraya Muñoz, Anna Aida Martí, Juan Pablo Marín) 4,02,96

6º. 4x100 estilos mixto +160 pisc larga (Mario Blázquez , Zabely Sánchez, Javier Núñez, Soraya Muñoz) 4,48,24

7º. 4x100 estilos mixto +120 pisc larga (Anna Aida Martí, Leo Donoso,Juan Pablo Marín, Iris Matthey) 4,26,99

8º. 4x100 estilos mixto +160 pisc larga (Javier Nuñez, Soraya Muñoz, Zabely Sánchez, Boris Pallarés) 4,12,30

9º. 4x50 libre mixto +120 pisc corta (Mario Blazquez, Lola Martínez, Anna Aida Martí, Boris Pallarés) 1,43,74

10º. 4x100 estilos mixto +100 pisc corta. (Yolanda Eslava, Leo Donoso, Anna Aida Martí, Sergio Rosete) 4,42,10

10º. 4x50 estilos mixto +200 pisc corta. (Lola Martínez, Ute Hasse, Ricardo González, David Álvarez) 2,05,50

Iván Franco, técnico jerezano, y arquitecto de los relevos galardonados con puestos de honor, destacaba que "empezar la temporada del X Aniversario de esta manera motiva a todos. El 2024 fue un gran año, se ganaron 3 nacionales y estaba claro que nuestros nadadores iban a estar muy arriba a nivel internacional. Son un orgullo y una referencia para todos". El Jerez Natación Master prepara ahora con mimo la temporada de piscina, dando descanso a los nadadores más activos en aguas abiertas.