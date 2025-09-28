El Jerez Máster recorta ocho mil puntos a Sevilla y acaba segundo en la Copa de España de Aguas Abiertas

El Jerez Natación Máster lo ha vuelto a hacer. La escuadra jerezana se ha superado y ha logrado una brillante medalla de plata por equipos en la etapa final de la X Copa de España de Aguas Abiertas, que ha tenido como escenario la playa barcelonesa de El Callao (Mataró) en la que se dieron cita los principales especialistas de esta disciplina en un circuito que organiza la Real Federación Española de Natación, que cuenta con veinte jornadas repartidas por toda la geografía española y que premia a los mejores.

Los jerezanos han competido durante varios meses por toda la geografía española en mares, rías y todo tipo de climas y entornos y el esfuerzo ha merecido la pena una vez más. 'Aterrizaban' en aguas catalanas llenos de ilusión, pero también con los pies en el suelo -eran terceros-, y sabiendo que recortar más de ocho mil puntos respecto a los primeros clasificados era casi imposible. No lo fue. En una jornada completísima y de esfuerzo colectivo, en la que prácticamente todos los nadadores sumaron puntos en su categoría, el Jerez Máster lo consiguió para subir al segundo puesto del cajón. Primero fue Torrijos y tercero, Sevilla.

Con este nuevo logro, el Jerez Máster ha sumado en 2025 cuatro podios en aguas abiertas. Se ha proclamado campeón de España en las tres categorías y subcampeones de Copa en esta final disputada en Mataró que pasará a la historia del club por su gran remontada. Los casi ocho mil puntos desventaja con un gran Sevilla Máster los neutralizados a base de calidad, compromiso y pizarra de los técnicos.

Mercedes Martín Crespo (2ª), Carmen Asensio (2ª), Nerea González (1ª), Víctor Prieto (3ª), Antonio Batista (1º) y Alejandro Suárez (3°) fueron destacados por la RFEN (Real Federación Española de Natación) a nivel individual tras disputarse todas las etapas de la competición. El equipo dirigido por Fátima Moriana en esta oportunidad estuvo magistral y destacó el esfuerzo de Carmen Asensio, capitana de plantel que logró completar los 5 kilómetros en aguas catalanas.

Nadadores de Torrijos, Jerez y Sevilla, en lo más alto del podio en Mataró.

Los resultados

Los puestos de los 23 integrantes de la escuadra jerezana en Mataró fueron: Alba Roldán, 1ª; Aleix Blanes, 2º; Alejandro Suárez, 5º; Alejandro Ucha, 11; Ángela Mottura, 5ª; Armando Jiménez, 7º; Begoña Escanero, 3º; Carmen Asensio, 2ª; David Álvarez, 7º; Rocío Otero, Fátima Moriana, 1ª; Ute Hasse, 2ª; Víctor Prieto, 4º; Idoia Moneo, 6ª; Javier Fernández, 4º; Luis San Martín, 2º; Mercedes Martín Crespo, 3º; Mertxe Mora, 4ª, Nerea González, 1ª; Óscar Morchón, 8º; Rafa Vega, 10º; Sara Higón, 4ª; y Paco Herrera, 2º.

La entidad ha felicitado "tanto a compañeros de podio, Torrijos y Sevilla, como a todos nuestros nadadores. Sin duda, este podio es uno de los más bonitos recordamos y esperamos que sea la antesala de cómo vamos a afrontar todas las competiciones en la campaña 2025-2026. Enhorabuena, equipo".