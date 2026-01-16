Doble compromiso para el CTM Jerez de División de Honor ante el Puerto Lolo y el Don Benito

El Club Tenis de Mesa Jerez vivirá este fin de semana una de las jornadas más completas de la temporada, con compromisos repartidos entre sábado y domingo y presencia en varias categorías autonómicas y nacionales. El club jerezano pondrá a prueba la profundidad de su plantilla en una agenda cargada de partidos tanto en casa como a domicilio.

La jornada arrancará el sábado con una intensa actividad desde primera hora. A las 10:00 horas, el equipo de División de Honor disputará en casa su encuentro frente al Puerto Lolo, un duelo clave para seguir sumando en la clasificación. Ya por la tarde, a las 17:00, el de Primera Masculina recibirá también como local al Novacártama, mientras que el equipo de Primera Femenina iniciará su exigente desplazamiento a tierras extremeñas, midiéndose a Fuente de Cantos a las 16:30 horas.

El domingo llegará con una agenda aún más cargada. A las 10:30 horas, el equipo de División de Honor Masculina volverá a jugar en casa ante el Don Benito, en un choque de máxima exigencia. Por su parte, la Primera Femenina afrontará una auténtica maratón de encuentros en Fuente de Cantos enfrentándose al Mercantil, Villafranca y Tierra de Barros en un fin de semana decisivo para sus aspiraciones ligueras.

Además, el club estará representado en la Liga Andaluza, con el enfrentamiento entre el Chematm y el Maxcolchón, y en la Super Andaluza, donde el equipo Mesón Alcazaba se medirá a Plus Asesores. También en categoría Super, el domingo a las 11:00 horas, el conjunto jerezano visitará a Chiclana para enfrentarse a Goframa, en un duelo que promete máxima igualdad. El equipo femenino de la máxima categoría Nacional, Liga Iberdrola, esta semana no tiene compromiso liguero.