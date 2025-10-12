Doblete de Tote en la victoria del Xerez Toyota Nimauto frente al Pinatar B (2-0)

Un doblete de Tote le ha dado al Xerez Toyota Nimauto la cuarta victoria consecutiva para consolidarse en la segunda posición de la tabla del Grupo 5 de Segunda División B. El conjunto de Isco Torres, en un partido muy serio en el bloque defensivo, ha dejado la portería a cero frente al filial del Pinatar y sigue la estela del Mengíbar, hasta ahora el único equipo que ha ganado todos los partidos de este primer tramo de competición con cinco triunfos seguidos. Los azulinos, además, ponen distancia con sus más inmediatos perseguidores y son ya cinco los puntos de ventaja sobre tercero, cuarto, quinto y sexto, a la sazón Bujalance, Cádiz Virgili, Sima Granada y Alchoyano.

El Toyota Nimauto se adelantó muy pronto en el marcador. A los tres minutos, Tote culminaba una rápida transición iniciada por Manu Orellana con una diagonal alta, el balón lo recogía Joselito y este cedía a Tote, que batía por bajo al meta visitante. Con ocasiones para los azules y alguna que otra llegada del Pinatar fueron pasando los minutos sin que el marcador se moviese hasta que a falta de dos para el descanso, Tote volvía a destapar el tarro de las esencias haciendo el segundo de la tarde en jugada personal, pisando la bola dos veces hasta sacar un latigazo con la derecha que superaba a Andoni.

En la segunda parte, Emilio Buendía tenía un par de ocasiones muy claras para abrir aún más brecha en el marcador. En la primera, tras parar el balón con el pecho, trató de irse del portero del Pinatar, que le ganaba la acción; y en la segunda estuvo muy generoso cediendo el balón a Tote, que no se esperaba el pase. Camacho estuvo a punto de recortar distancias a siete minutos del final en una contra que acababa con disparo ajustado junto al palo derecho de Kako. Pasó a jugar de cinco Pinatar B y Tote pudo hacer el tercero a portería vacía tras recuperar en cancha propia, pero su lanzamiento lejano se iba junto al poste.

No se movió más el marcador y el Xerez Toyota se hacía con tres nuevos puntos en la cuarta victoria consecutiva. La próxima semana, visita al filial de ElPozo de Murcia, campeón del grupo la pasada temporada y que en la presente merodea los puestos bajos de la clasificación con olo una victoria este curso, un empate y tres derrotas.

Isco Torres

Tras el partido, Isco valoraba el triunfo ante el filial del Pinatar: "A diferencia del último partido que jugamos aquí en casa nos ha faltado eso, meterla. Meterla porque hemos tenido no sé cuántas y además jugadores que normalmente suelen meterla. Contento por los tres puntos, la portería cero, que es importante también y seguimos estando arriba en la clasificación".

El técnico apuntaba también que "tenemos un equipo más fuerte a nivel ofensivo que defensivo y seguimos haciendo mucho hincapié durante la semana en los aspectos defensivos, que es donde tenemos que seguir mejorando. El equipo está ya un poquito más rodado también físicamente, se les nota que están más cómodos en pista y eso te hace estar más seguro de ti mismo, se generan menos dudas. La verdad es que el equipo está trabajando bien en ese sentido y es lo que pretendo, seguir en esa línea a nivel defensivo y trabajaremos también la finalización".