El Xerez Toyota Nimauto no quiere sorpresas ante el filial del Pinatar para aspirar al liderato

El Xerez Toyota Nimauto, segundo clasificado en el Grupo 5 de Segunda B con diez puntos, pisa fuerte y aspira a asaltar la primera plaza, en esos momentos en poder de Oleoinnova Mengíbar con una docena de unidades y que recibe al Energy Alcalá. Los xerecistas, tras su remontada ante el Nawter Blanca (4-5), pretenden conservar su excelente dinámica y encadenar la que sería su cuarta victoria seguida frente al filial del Pinatar (18:00) en el polideportivo Ruiz-Mateos, que una jornada más debe convertirse en una olla a presión que lleve en volandas a los de Isco Torres.

El cuadro murciano, que logró el ascenso la pasada temporada, afronta en Jerez su segundo desplazamiento seguido a Andalucía. La pasada jornada, las cosas no le fueron nada bien en el primero, ya que cayó por 3-0 en Vista Alegre contra otro de los filiales del grupo, el Córdoba Futsal Patriminio de la Humanidad. Suma seis puntos, con dos victorias y dos derrotas, ha anotado 16 goles y recibido igualmente 16.

Los azulinos afrontan el partido ilusionados y para Isco Torres, técnico del Xerez Toyota, la cita es "importante para intentar seguir con la dinámica positiva que el equipo ha cogido en liga, que nos mantiene de momento en la segunda plaza. Intentaremos seguir sumando de tres en tres y, además, haciéndolo delante de nuestra afición, que es donde más nos gusta hacerlo, es donde más disfrutamos".

El preparador isleño no se fía del rival y avisa que se trata de un conjunto "complicado, principalmente por lo desconocido. Hemos estado analizándolo bien durante la semana y es un equipo joven, filial de un equipo de Segunda División, Pinatar, plagado de jugadores jóvenes de la zona de Murcia y algunos de ellos incluso han debutado ya con el primer equipo y esto los hace peligrosos".

Bajo su punto de vista, deben encarar el encuentro con cautela frente a una escuadra "imprevisible en su juego, muy intensa, muy rápida, le gusta defender atrás para aprovechar cualquier robo, cualquier despiste del rival y salir a la contra. Está bien trabajada por lo que he podido ver, muy bien trabajada en todas las acciones a balón parado y en situaciones especiales cinco contra cuatro. Es un rival a tener en cuenta, una incógnita porque nunca nos hemos enfrentado a ellos".

Isco entiende igualmente que "enfrentarte a un equipo de estas características siempre tiene un plus de incertidumbre. Trataremos de hacer nuestro juego, de ser intensos, de buscar la portería contraria y de realizar un buen partido a nivel defensivo, que es en donde el equipo está mejorando día a día, ya que presentaba algunas carencias al inicio de la temporada y, poquito a poco, estamos ajustando nuestro juego en ese sentido. Tenemos ganas de que se confirmen los progresos, de que el equipo sea capaz de encontrar portería y que haga disfrutar a la gente, que es de lo que se trata. En definitiva, tenemos ganas de conseguir estos tres puntos para mantenernos en la parte alta de la clasificación y optar al liderato si es posible".