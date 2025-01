Duelo de altura entre Mengíbar y Xerez Toyota para abrir la segunda vuelta

Vuelve el espectáculo y lo mejor para los amantes del fútbol sala. El Xerez Toyota Nimauto inicia este sábado (18:30) en el Polideportivo Sebastián Moya Lorca frente al Oleoinnova Mengíbar FS una ilusionante segunda vuelta en el Grupo 5 de Segunda B, en la que el equipo de Isco Torres tratará de conseguir el gran reto que se escapó la pasada campaña en la ronda final del play-off de ascenso en Lugo, el salto a Segunda División. Los azulinos echaron el telón al primer tramo de la competición el pasado mes de diciembre con una amarga derrota ante el filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 3-1 que, además, les dejó sin el primer puesto de la tabla que ostentaban hasta ese momento y que pasó a ser del filial de ElPozo con 37 puntos tras su goleada al Real Sociedad Pantera. Los azulinos son segundos con 35, la tercera plaza es de Avanza Jaén con 34 y la cuarta, de su rival de esta semana con 33. Cuatro equipos en un puño.

Cara a cara, cuarto contra segundo separados por dos puntos. El equipo que salga vencedor habrá dado un golpe de autoridad importante, los dos pelean por el mismo objetivo. Los jiennenses, que el pasado curso militaban en Segunda División, han mejorado con el paso de las jornadas y en este enfrentamiento aspiran a sacarse la espinita del encuentro de la primera vuelta en el Ruiz-Mateos, en un compromiso que los xerecistas solventaron con autoridad (4-0). Cualquier detalle cuenta y la diferencia de goles es uno de ellos.

Isco Torres, que cuenta para este encuentro con la baja de Andresito, que se está recuperando de una pubalgia, destaca sobre las vacaciones y el regreso a la competición que "comenzamos la segunda vuelta después de un parón de tres semanas, un parón demasiado largo. A los que nos gusta entrenar y competir, se nos han hecho eternas estas semanas. De todos modos, el parón nunca viene mal para desconectar un poco por momentos. De todos modos, ya estamos centrados en una fase de la competición que se presenta apasionante. En el primer tamo, todo ha estado muy igualado, el nivel de los equipos ha sido parejo y no ha habido ninguno que, a priori, parezca que salga vencedor de todos los duelos, cualquiera te puede arrancar puntos y eso permite que la liga sea mucho más atractiva. Cinco o seis equipos nos hemos metido en la zona alta y el play-off está reñido, pero queda mucho por decidir, hay otros conjuntos que vienen empujando y resta un mundo".

Su equipo tiene claro el reto, "intentar hacer una buena segunda vuelta, aunque es complicado mejorar la primera, ya que mantuvimos un nivel alto. Vamos a intentar sumar más puntos y a ver si eso nos permite alcanzar el primer puesto. De todos modos, será complicado porque estamos ahí diferentes candidatos y con un nivel muy alto".

Sobre el partido de este sábado, avisa que "se presenta complicado, en una pista muy difícil, ante un rival que la pasada temporada estaba en Segunda División y que en la primera vuelta se ha mostrado muy firme, es cuarto en la tabla. Todo está en un puño y luchamos por el mismo objetivo. Espero un encuentro bonito, típico de play-off. Vamos con muchas ganas e ilusión. Al rival lo conocemos, en la primera jornada le ganamos, pero no estaba tan rodado, había cambiado muchas piezas y pagaron al principio esa factura. Aquí, hicimos un gran partido, ganamos 4-0 y no les dimos opciones. Ahora, fuera de casa, este partido no tendrá nada que ver, tienen una grandísima afición y el pabellón aprieta muchísimo. Se trata de un conjunto al que le gusta jugar al nivel que le demanda su afición. Vamos preparados, sabiendo lo que nos jugamos y donde nos lo jugamos. Tenemos muchas ganas de empezar la segunda vuelta con buen pie".