Duro examen para el Jerez Industrial en Arcos

El Jerez Industrial, aupado en lo moral tras conseguir por fin la primera victoria de la temporada en casa en el derbi contra el Guadalcacín, tiene este domingo un durísimo examen en el Antonio Gallardo de Arcos (17 horas) enfrentándose con el segundo clasificado y único perseguidor del líder Rayo Sanluqueño.

Lois blanquiazules están desempeñándose mejor esta temporada a domicilio que en el Pedro Garrido y han ganado cuatro de sus siete salidas, si bien la última victoria a domicilio fue el 2 de noviembre contra el Xerez DFC B en La Granja. La prueba de este domingo es de nota, ya que toca rendir visita al Arcos, segundo en la tabla con 32 puntos, tres menos que el líder Rayo Sanluqueño. Los arcenses se están mostrando muy fuertes en el Antonio Gallardo, donde han obtenido seis victorias, un empate y todavía no conocen la derrota. Los únicos puntos se les fueron contra otro equipo jerezano, el Xerez DFC B de Francis, que logró empatar a uno.

Por si fuera poco, el equipo que entrena Manuel Rosales es el único de la categoría que sigue invicto después de las 15 jornadas que se han disputado hasta el momento, si bien se han dejado 5 empates por el camino. Dos datos más vienen a corroborar el excelente momento de forma de los arcenses: se trata del equipo más realizador del grupo con 31 goles y el menos goleado, ya que sólo ha encajado 9 tantos, dejando su portería a cero en cinco encuentros.

Por su parte, el Jerez Industrial afronta el encuentro tras vencer al Guadalcacín la pasada jornada, triunfo que situó al equipo de Nono en la séptima plaza con 20 unidades y a sólo una de la quinta posición, que da derecho a disputar el play-off de ascenso, objetivo esta campaña de los industrialistas. El campeón asciende directo, aunque esa pelea está muy lejos y todo apunta a que la pelearán Rayo y Arcos.