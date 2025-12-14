El Jerez Industrial logra su primer triunfo como local en el derbi ante el Guadalcacín (3-1)

Golpe de autoridad del Jerez Industrial en el Pedro Garrido en el derbi. El cuadro blanquiazul ha cosechado su primer triunfo como local en su campo al imponerse por 3-1 al Guadalcacín en un intenso y disputado encuentro. Los industrialistas han necesitado siete encuentros para sumar de tres por primera vez como anfitriones, pero han despertado en un momento importante, ya que necesitaban el triunfo para no perder de vista el tren de cabeza. Ahora son séptimos con 20 puntos, los mismos que el Chiclana B, y uno menos que el Tarifa, que es quinto con 20. Los de David Navarro, por su parte, continúan en puestos de play-off, cuarto, pese a la derrota con 24 unidades. El delantero Mochón, que debutaba en casa, abrió el marcador en los primeros compases del choque, igualó César antes del descanso y en la segunda mitad Álex Valero hizo un doblete para dar la victoria a los de Nono Prado.

El Jerez Industrial ha realizado uno de sus mejores encuentros de la temporada, muy completo a todos los niveles y desde el primer momento salió a ganar. Los primeros minutos fueron de nervios -a los locales les pesaba la presión por su dinámica negativa en casa- y el Guadalcacín intentaba hacer su partido con sus mejores armas. Los blanquiazules apretaban más y tuvieron dos ocasiones claras para abrir la lata, pero la pelota no quiso entrar hasta el minuto 35 cuando Mochón la mandó dentro con sutileza y la izquierda. El gol daba tranquilidad a los anfitriones y les liberaba, pero el Guada empató justo antes del descanso con un golazo. César ejecutó con maestría un libre directo en la frontal del área por debajo de la barrera que no pudo detener Portela. 1-1. Minuto 43.

La segunda parte arrancó con un Jerez Industrial bien plantado, que no dejaba hacer su juego al rival y que tenía ganas de brindar a su afición el primer triunfo del curso en casa. Álex Valero fue el protagonista con un doblete. En el 56', puso a su equipo por delante y en los instantes finales (83') llevó la tranquilidad a la grada y al verde con el 3-1 tras un fallo defensivo de los visitantes.

Nono Prado, feliz: "Nos hacía falta el triunfo"

Nono Prado, técnico del cuadro blanquiazul, se ha mostrado satisfecho con el triunfo y ha destacado que "la victoria nos hacía mucha falta, hay mucha gente detrás de todo esto, directiva, afición, jugadores, cuerpo técnico... Todos sumamos, llevábamos dos o tres semanas haciéndolo bien y unidos y se ha visto reflejado en el campo. El compromiso de los futbolistas ha sido total, se han vaciado y han realizado un gran trabajo. No me ha sorprendido el triunfo porque en esta oportunidad, por fin, nos han acompañado esos detalles que en otros partidos nos han dado la espalda. Ahora, ya pensamos en el Arcos, uno de los rivales más complicados de la categoría, pero se ha visto que este equipo cuando compite no tiene techo y acudiremos al Antonio Gallardo con las mismas ganas, la misma mentalidad y la misma ilusión".

Mochón debutó en casa con un gol y el entrenador valoró su esfuerzo: "Nada más llegar ya demostró en Trebujena todo el trabajo que podía aportar, le faltó el gol, pero esta vez si ha marcado un golazo con la zurda tras un uno contra uno con el central. Nos aporta mucho y el resto de compañeros se aprovechan de su trabajo, es una incorporación que nos ha venido como agua de mayo y nos va a dar muchas alegrías".

Otro empate del filial xerecista

El Xerez DFC B, por su parte, no pudo pasar del empate ante el Guadiaro, un rival directo en la pelea por la permanencia y se tuvo que conformar con una igualada a tres. Jesús Gaviño abrió la lata a los cinco minutos y puso pronto de cara el choque para el filial, pero a la media hora Keke estableció las tablas. Y justo antes del descanso, gol de los denominados psicológicos para los visitantes. Ethan en el 44' hacía el 1-2, marcador con el que se llegaba al intermedio.

El filial regresó al verde de La Granja con la intención de voltear la situación y, al igual que en el primer tiempo, marcó pronto. Juanca Garcés establecía el 2-2 en el 47' y nuevamente Jesús Gaviño, apenas dos minutos después, volteaba el tanteador (3-2). Las aguas volvían a su cauce, pero el encuentro se había vuelto loco y en el 52', en una acción de mala suerte, el central xerecista Luis Castillo mandó la pelota dentro en su intento de despeje. 3-3. Ya el marcador, no se movería más. El punto deja a las dos escuadras en la zona baja de la tabla.