Emotiva presentación del IV Trofeo Juan García, que medirá a Jerez Industrial y San Fernando 1940

El IV Trofeo Juan García se disputará el martes 2 de septiembre en Chapín (20:00) y se enfrentarán Jerez Industrial CF y CD San Fernando 1940 en un partido histórico y cargado de simbolismo, ya que será la primera visita al Municipal del recién creado club isleño tras la disolución del anterior el pasado mes de julio. El torneo se ha presentado este jueves en un acto en el que ha estado presente José Ángel Aparicio, delegado de Deportes, acompañado por el presidente blanquiazul, Rubén González; el directivo del equipo isleño, José María Santos; el homenajeado, Juan García y la representante de la empresa Setchey, María González.

El delegado ha felicitado a los dos clubes participantes en el homenaje, a los que ha calificado de "señeros y de una importancia trascendental en la historia de las dos ciudades, Jerez y San Fernando, por lo que está claro que vamos a presenciar en Chapín un partido histórico”. Asimismo, ha indicado que "es un trofeo muy emotivo, dedicado a Juan García, que es persona insigne e ilustre y muy conocida en la Zona Sur".

Aparicio ha recalcado que "Chapín va a vibrar con estos dos grandes equipos y sus dos grandes aficiones" y ha manifestado que "haremos ciudades, haremos sociedad desde el diálogo, el respeto y el entendimiento y qué mejor manera que asistiendo a este partido de fútbol, donde seguro que todos vibraremos con el juego y los seguidores".

Por su parte, Rubén González ha querido agradecer "el apoyo incondicional y las facilidades dadas desde el Ayuntamiento al Jerez Industrial", y ha resaltado que "el convenio con el Ayuntamiento es ya firme, por lo que estamos muy contentos, y la rúbrica será pronto".

Los dos representantes de los equipos participantes presentes han ensalzado la figura y la labor realizada por de Juan García, quien en todo momento se ha sentido muy emocionado. De hecho, Rubén González ha señalado que "con la organización de este partido se ha querido dar más énfasis a la importancia de Juan García. Creemos que era el momento de darle la importancia que Juan se merece a nivel institucional, deportiva y social".

Juan García, en su intervención, ha destacado que ya "me siento un simpatizante más de ambos clubes" y ha deseado a ambos mucha suerte, indicando que "la suerte hay que trabajarla y para ello hay que realizar siempre una gestión a corto, medio y largo plazo".