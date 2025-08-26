El Jerez Industrial se medirá al San Fernando 1940 en Chapín en el Trofeo Juan García

El Jerez Industrial continúa con su puesta a punto de cara al inicio liguero en el Pedro Garrido frente al Ciudad de Cádiz el domingo 7 de septiembre y para cerrar la pretemporada ha anunciado un atractivo encuentro. Los blanquiazules recibirán en Chapín el martes 2 de septiembre (20:00) al CD San Fernando 1940, creado este pasado verano tras la liquidación del anterior club por decisión de sus irresponsables propietarios. Además, el choque será especial, ya que se pondrán en juego el IV Trofeo Juan García, en reconocimiento "a la labor incansable de quien ha sido durante décadas figura clave en la formación de jóvenes jerezanos".

El duelo será un sabor diferente, no solo por tratarse de la última prueba de los industrialistas antes de la competición oficial, también por el reencuentro con un viejo conocido de la afición industrialista, Dani Herrera. El delantero, máximo referente ofensivo del club en las últimas temporadas, defenderá ahora los colores de su ciudad natal, San Fernando, en un choque que servirá de homenaje a su trayectoria y compromiso con la entidad jerezana. En las filas del nuevo club a las órdenes de Bugatto se encuentra igualmente el centrocampista chiclanero Alberto Legupín, que el pasado curso terminó la campaña en el club industrialista después de comenzar en el Grupo de Empresas Bazán.

El Industrial destaca en una nota de prensa, en el que pide a la afición que acuda a la cita, "el carácter simbólico de este amistoso, en el que se entrelazan historia, memoria y sentimiento. Además, será una oportunidad para que la afición pueda medir las sensaciones del equipo tras una exigente pretemporada y, al mismo tiempo, rendir tributo tanto a Herrera como a la figura de Juan García, cuyo nombre quedará unido a este trofeo como ejemplo de dedicación y amor por los colores blanquiazules".

Y añade: "El Jerez Industrial invita a todos los aficionados a acudir a Chapín para disfrutar de un encuentro que promete ser mucho más que un simple amistoso. Es un abrazo entre dos ciudades, dos aficiones con profundas raíces futboleras, y un homenaje a quienes han marcado la historia del club". Las entradas tendrán un precio de 5 euros y los niños hasta 14 años podrán entrar gratis.