José Manuel Mena dimite como técnico del Jerez Industrial

Serios problemas para el Jerez Industrial en el inicio de la temporada 25/26. El club blanquiazul, que ha comenzado la liga con muy buenas sensaciones, un empate en su estreno en el Pedro Garrido, y una convincente goleada en el Virgen del Carmen frente al Puerto Real (1-4), tendrá que buscar nuevo entrenador. José Manuel Mena ha dado un paso al lado por motivos laborales, ha presentado su dimisión a la junta directiva y ha puesto el cargo a su disposición. El jerezano había regresado el pasado curso a la entidad para ocupar el puesto que ocupaba Bruno Herrero, clasificó al equipo para la fase de ascenso a División de Honor y se quedó a las puertas de dar el salto de categoría.

El jerezano, en una rueda de prensa en la que estuvo arropado por directivos y por su cuerpo técnico, ha explicado que "tengo que dar un paso al lado porque me ha surgido una oportunidad laboral importante, irrechazable, que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol y que no puedo dejar pasar. Se lo comuniqué el lunes a la junta directiva y la respuesta fue espectacular, me dio todo su apoyo y estoy muy contento en ese sentido".

El preperador blanquiazul tuvo palabras para los gestores del pasado curso y destacó: "Quiero dar las gracias a la junta directiva de la pasada temporada, encabezada por Emilio Fernández, que me transmitió todo su apoyo, a los compañeros del cuerpo técnico y a los jugadores, que nos tocó una papeleta bastante difícil y la solventamos a un nivel muy bueno y entramos en play-off" y reiteró las mismas palabras de agragradecimiento para los actuales dirigentes, "con Rubén al frente, que volvieron a confiar en mí. La situación en verano fue compleja, porque se convocaron elecciones, no había candidaturas y fueron unos valientes".

Igualmente, no se olvidó de la afición en su adiós. "Desde el minuto uno, nuestros seguidores nos estuvieron apoyando y respaldando pese a las dificultades y los que tuvieron más dudas se montaron luego en el barco. La temporada fue dura, pero me marcho orgulloso y agradecido con todos, directiva, jugadores, cuerpo técnico y afición".

Mena asegura que "no ha sido fácil tomar esta decisión porque el fútbol es mi pasión, pero, como he comentado, es importante la oferta laboral que me llega y la tengo que aprovechar. Especialmente tengo que dar las gracias a Rubén, José Zambrano y Pedro Velasco por su gran apoyo junto al resto de compañeros de junta. Han entendido mi situación y lo tengo que valorar".

El club, sin tiempo para asimilar la decisión, va a buscar la solución a su salida con tranquilidad. La directiva se reunirá en las próximas horas y valorará las mejores alternativas posibles. En principio, apuestan por una línea continuista, pero no llevarán a cabo ninguna acción hasta que no exista el consenso de la junta.

El club también ha emitido un comunicado en el que detalla la salida del preparador: "Nuestro técnico José Manuel Mena ha decidido dar un paso al lado, presentando su dimisión tras recibir una oportunidad laboral fuera del mundo del fútbol. Desde el Jerez Industrial CF sólo podemos agradecerle su dedicación, trabajo y compromiso durante este tiempo al frente del banquillo blanquiazul y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional. Gracias, míster".