En marcha el VII Clinic de Navidad de la Academia TPJ

Con el parón de las competiciones y de las actividades escolares por la Navidad, regresa el que ya es un clásico de estas fechas, el Clinic de la Academia TPJ que lidera Agustín Reguera, exportero del Jerez Industrial. Las fechas elegidas para esta séptima edición son los días 29, 30 y 31 de diciembre en horario de 10 de la mañana a una de la tarde, con un precio de 75 euros y un descuento en caso de que se apunten dos miembros de una misma familia. Los entrenamientos se desarrollarán en las instalaciones deportivas de La Granja.

Cartel.

El campus está dirigido hacia la tecnificación de porteros y, como novedad este 2025, la vuelta del grupo de jugadores, que va a estar al cargo de Juan Antonio Monje, entrenador de la cantera del Pueblo Nuevo. En la tecnificación de porteros trabajarán Álex Aguilera (Racing Portuense), Gabriel Peña (Nueva Jarilla), Antonio Báscuas (Trebujena) y Carlos Portela y José Pidre (Jerez Industrial).

Como cada temporada, el Campus cuenta con monitores titulados y grupos reducidos para elevar la calidad del trabajo. Los alumnos contarán con hidratación, frutas, camiseta de entrenamiento, diploma y seguro médico. Los porteros tienen la opción de inscribirse con guantes HO Soccer, uno de los patrocinadores, por un módico precio. La Academia TPJ agradece la colaboración del resto de patrocinadores, así como la ayuda de la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez.