Ser entrenador en el Grupo 4 de Segunda RFEF, profesión de riesgo

La decimoctava jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación, primera de la segunda vuelta del campeonato, ha deparado la octava destitución en los banquillos. La silla eléctrica sigue a pleno rendimiento en un grupo ya de por sí esquizofrénico -del quinto en play-off de ascenso al descenso hay diez equipos separados por 5 puntos- y este lunes ha caído Cisqui, responsable del ascenso de Tercera a Segunda del CD Extremadura.

"El CD Extremadura informa que ha decidido prescindir de los servicios de Francisco Javier Diosdado 'Cisqui' como entrenador del primer equipo. Desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Cisqui por la labor realizada, así como por su entrega, profesionalidad y compromiso durante su etapa al frente del equipo. Su trabajo ha sido clave en los éxitos conseguidos. El CD Extremadura le desea mucha suerte en sus próximos retos, tanto a nivel personal como profesional", ha comunicado la entidad pacense.

Cisqui deja al Extremadura en la séptima plaza con 28 puntos, los mismos que tiene La Unión Atlético, en puesto de play-off, y el Lorca Deportiva. Los de Almendralejo empataban este domingo a uno con el Real Jaén en el Francisco de la Hera. El Extremadura, un recién ascendido, lideró el Grupo 4 durante las primeras jornadas manteniéndose invicto hasta la séptima, cayendo en el Municipal de Lebrija frente al Atlético Antoniano. El equipo entró en una crisis de resultados y, de hecho, de los últimos ocho encuentros sólo ganó al Xerez CD, perdiendo con Almería B, La Unión y Recreativo y empatando ante Puente Genil, Linares, Deportiva Minera y Jaén.

Cisqui es el octavo entrenador que pierde su puesto esta temporada en Segunda RFEF. La escabechina la inició el Estepona prescindiendo de Mikel Llorente en la cuarta jornada tras vencer en Chapín al Xerez CD. El cuadro malagueño también destituía a Xavi Molist en la 13ª sustituyéndolo Manolo Sánchez. En la octava fecha caían Antonio Fernández en el Xerez DFC y Alberto Cifuentes en el Melilla, una semana más tarde lo hacía Alberto Lasarte en el Almería B, mientras que Pedro Morilla perdía su puesto en la 12ª jornada en el banquillo del Recre. La última destitución antes de la de Cisqui fue la de Iván Martínez en el Yeclano en la jornada 13.

Pedro Díaz, también a la calle

Pero Cisqui no ha sido el único técnico destituido tras la primera jornada de la segunda vuelta. El Linares Deportivo también prescinde de los servicios de Pedro Díaz tras caer este fin de semana en casa del Águilas, el líder de la categoría. El conjunto de Linarejos ha caído a puestos de descenso tras esta derrota y a la directiva jiennense se le ha agotado la paciencia. "El Linares Deportivo informa que (sic) Pedro Díaz deja de ser entrenador del primer equipo. Desde el club queremos agradecerle el trabajo, la dedicación y el compromiso mostrados durante el tiempo que ha estado al frente del equipo, así como su profesionalidad en el desempeño de sus funciones. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales".

Pedro Díaz llegó al banquillo del Linares en diciembre de la pasada temporada después de que el Xerez CD venciera 0-2 en Linarejos, sustituyendo a Juan Antonio Mila.