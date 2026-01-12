El Xerez CD, a tiro del liderato y el Xerez DFC, a tres puntos del play-off

La primera jornada de la segunda vuelta en el Grupo 4 de Segunda Federación sigue demostrando que la categoría está en un puño y que los objetivos se van redefiniendo conforme pasan las jornadas. El Xerez CD remontaba en el descuento al Almería B con goles de Jaime López y Nané, superaba en la segunda plaza al UCAM Murcia, que caía en casa del Antoniano, y se coloca a tiro del líder Águilas, al que recibirá el próximo domingo en Chapín en un duelo por el liderato. El Xerez DFC, por su parte, goleaba a La Unión Atlético en un partido muy completo de los azulinos, que se levantaban del golpe del derbi, salen del play-out y se sitúan a sólo 3 puntos del play-off de ascenso que marca precisamente La Unión.

El único que parece aguantar el pulso al líder es el Xerez CD, a dos puntos del cuadro de Adrián Hernández, que en El Rubial superó por dos goles a cero al Linares Deportivo, que con esta derrota se mete de nuevo en zona de descenso directo. El partido se decidió por el doblete de Chris Martínez, máximo goleador del Grupo 4, que alcanza ya los dos dígitos (10). El Recreativo, por su parte, regresa a puestos de play-off tras ganar al colista Malagueño en un duelo que se decidió también en el descuento, cuando llegaron los tantos de Pablo Évora y Paolo.

Clasificación tras la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta.

Ha sido una jornada en la que los equipos de la zona baja se han subido a las barbas de los favoritos. Así, además del triunfo del Xerez DFC frente a La Unión, el Puente Genil también se libraba por la mínima del Lorca Deportiva con el gol de Marcos Pérez en el minuto 81. Extremadura y Real Jaén empataron en el Francisco de la Hera, al igual que el Estepona en casa frente a la Deportiva Minera; mientras que el Melilla superaba al Yeclano con el tanto de Segura en la primera mitad. Los de Javi Motos suman seis partidos sin perder y se van acercando poco a poco a las posiciones de salvación.