Estas son las cuentas del Jerez Industrial para entrar en el play-off de ascenso

Este domingo 11 de mayo se disputa la última jornada en la Primera Andaluza gaditana con horario unificado, por lo que la jornada se celebra de manera íntegra con los partidos a las 19:30 horas y mucho en juego. El Racing Portuense ya es campeón del grupo y, por lo tanto, jugará por el ascenso con el factor campo a favor. Se medirá en la primera eliminatoria al cuarto clasificado y, en caso de pasar a la final, al ganador del duelo entre el segundo y el tercero, con la vuelta en ambas rondas en el José del Cuvillo. Por abajo, Chipiona, Balona B -vaya añito para la Balompédica Linense, cuyo primer equipo también ha descendido a Tercera- y Algeciras B perdieron la categoría, pero podría descender igualmente algún equipo más por arrastres.

Lo que está aún por descubrir son los tres equipos que acompañan al Racing Portuense en el play-off de ascenso así como las posiciones. De partida, el Arcos suma 51 puntos y es segundo; el Jerez Industrial es tercero con 50 y el Rota cuarto con 48. Con los mismos 48 puntos están Taraguilla (quinto) y Guadalcacín (sexto), equipos que se miden en esta última jornada. No le hagan caso a la clasificación que aparece en la página web de la Andaluza -coloca al Taraguilla cuarto, al Guadalcacín quinto y al Rota sexto- porque no es correcta. Un triple empate se resuelve por la liga particular entre los equipos inmiscuidos y queda pendiente el referido Guadalcacín-Taraguilla de esta última jornada, por lo que hay que acudir, de momento, al golaveraje general, que es para el Rota (+23), seguido del Taraguilla (+16) y del Guada (+6).

También están con opciones de play-off el Guadiaro y el Barbate, ambos con 47 puntos. El primero recibe al Jerez Industrial, mientras que el segundo visita al ya descendido Chipiona. El Arcos, por su parte, juega en casa del colista y el Rota lo hace en La Línea ante otro descendido.

Dos cuádruples empates

Con todas estas premisas, ¿qué tiene que hacer el Jerez Industrial para clasificarse al play-off? Las combinaciones son múltiples, pero una victoria en Guadiaro da la clasificación directa para los de José Manuel Mena. Sería segundo si gana y el Arcos no lo hace en Algeciras. El conjunto de la Copa y la Venencia también se metería en caso de empatar en Guadiaro siempre y cuando se dé un cuádruple empate a 51 puntos con Arcos (tendría que caer en Algeciras), Rota (gana a la Balona B) y Taraguilla (gana en Guadalcacín); o un cuádruple empate a 51 puntos con el Guadalcacín en lugar del Taraguilla. En el primer caso, los industrialistas suman 7 puntos en la liga particular entre esos cuatro equipos y sería cuarto, quedando fuera el Taraguilla; y en el segundo caso, suma 8 puntos e igualmente quedaría cuarto, con el Guada segundo y el Rota tercero y quedando fuera el Arcos.

Clasificación y última jornada.

Tres triples empates

La situación se le complica mucho el Jerez Industrial en los casos de triples empates. No se clasificaría para el play-off en un triple empate a 51 puntos con Rota y Taraguilla, ya que es el equipo que menos puntos ha sumado en los enfrentamientos particulares (3 por los 7 del Rota y los 5 del Taraguilla); y tampoco en el triple empate a 51 con Rota y Guadalcacín: en este caso, sólo suma 4 puntos por los 5 del Rota y los 7 del Guada, que se metería tercero. Si le beneficia un triple empate a 50 puntos con Guadiaro y Barbate, opción complicada que se dé porque implicaría que Guadalcacín y Taraguilla empatasen y que el Rota no gana en La Línea. En este caso, sería tercero o cuarto en función del resultado contra el Guadiaro, al que derrotó 3-0 en la ida.

A modo de resumen

El Jerez Industrial es segundo si

Gana y el Arcos no lo hace

Empata, el Arcos pierde, Rota no gana y Guadalcacín y Taraguilla empatan

El Jerez Industrial es tercero si

Gana y el Arcos también

Empata, Arcos no pierde, Rota no gana y Guadalcacín y Taraguilla empatan

Pierde por menos de 4 goles con el Guadiaro y Rota y Taraguilla y Guadalcacín empatan

El Jerez Industrial es cuarto si

Empata, Arcos no pierde, Rota gana y Taraguilla gana

Empata, Arcos no pierde, Rota gana y Guadalcacín gana

Pierde por más de 3 goles con el Guadiaro y Rota no gana y Taraguilla y Guadalcacín empatan

El Jerez Industrial se queda fuera si