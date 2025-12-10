El Estepona anuncia su tercer entrenador de la temporada: Manolo Sánchez

El CD Estepona ha anunciado este miércoles 10 de diciembre al que será su tercer entrenador esta temporada tras las destituciones de Mikel Llorente, quien cayó en la cuarta jornada tras ganar en Chapín al Xerez CD, y Xavi Molist, cuya malísima racha de resultados -siete derrotas consecutivas y ocho en nueve partidos- provocó el despido hace unos días. El técnico elegido para intentar reflotar una nave que va a la deriva -los costasoleños son penúltimos con 7 puntos en 14 jornadas y están a 12 de la permanencia- es Manolo Sánchez.

"Manolo Sánchez se convierte en el nuevo entrenador del Club Deportivo Estepona. El técnico marbellí de 34 años asume las riendas del banquillo del primer equipo después de dos temporadas y media como segundo entrenador del Málaga CF", apunta el comunicado con el que el Estepona ha dado a conocer la noticia.

"Manuel Sánchez, nacido el 18 de noviembre de 1994 en Marbella, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos en la provincia de Málaga. Como primer entrenador dirigió a la UD San Pedro en la temporada 2018-2019. Pero, sobre todo, cosecha una gran carrera como entrenador asistente. Tras pasar por el Juvenil A del Málaga CF y el Atlético Malagueño, llegó al primer equipo como segundo entrenador de Sergio Pellicer. Junto a él ha dirigido más de 170 partidos al conjunto de La Rosaleda, con un ascenso a LaLiga Hypermotion en su currículum. Además, también fue el técnico asistente del CF Fuenlabrada en Segunda División".

El nuevo entrenador del Estepona debutará este domingo en el duelo que su equipo disputará en el Francisco Pérez Muñoz contra el Puente Genil, un rival directo en la ardua pelea que les queda a los malagueños por la salvación. Y es que ningún equipo del Grupo 4 que a estas alturas de temporada sumara 7 puntos logró la permanencia en la categoría. Sánchez ya ha tenido una primera toma de contacto con sus jugadores, dando así comienzo a su etapa como entrenador del Estepona.