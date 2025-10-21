Estos son los horarios de la novena jornada para Xerez DFC y Xerez CD

La Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la novena jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF. El Xerez CD afrontará la primera de sus dos salidas consecutivas a Linares -luego debe desplazarse a Totana para medirse a La Unión Atlético en el Juan Cayuela; mientras que el Xerez DFC, tras visitar este próximo sábado al Extremadura, tendrá dos duelos seguidos en Chapín, el primero recibiendo al Atlético Antoniano y el segundo al Almería B.

El Deportivo recibe este domingo a las 19:00 horas a la Deportiva Minera, líder del grupo con 14 puntos, encuentro que se disputará en Chapín a las 19:00 horas -ya con el nuevo huso horario- y siete días después visitará Linarejos, escenario donde ganó la pasada temporada 0-2. El encuentro se ha fijado para el domingo 2 de noviembre a partir de las 12:00 horas. Una semana más tarde, el XCD jugará en Totana contra La Unión, aunque todavía no hay hora señalada.

Por su lado, el Xerez DFC tiene este sábado una complicada visita al Francisco de la Hera de Almendralejo para enfrentarse al Extremadura, segundo y empatado a 14 puntos con el líder. Los azulinos sólo han sumado una victoria en siete jornadas y Antonio Fernández comienza a estar cuestionado por la afición. Posteriormente, los azulinos tienen dos partidos seguidos en Chapín contra equipos de la zona baja, el primero contra el Atlético Antoniano, el domingo 2 de noviembre a las 17:00 horas, y el segundo contra el Almería B. Dos rivales para dar un salto en la tabla.

Horarios

Domingo 2 de noviembre