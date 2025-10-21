La lesión de Josete, central del Xerez CD, más grave de lo previsto

Malas noticias para el Xerez CD. Josete Malagón se ha roto y va a estar fuera de los terrenos de juego más tiempo del esperado inicialmente. El futbolista ilicitano tuvo que retirarse el pasado domingo durante el encuentro que el equipo azulino disputó contra el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino y las primeras exploraciones vaticinaban una rotura muscular y al menos un mes fuera de los campos.

El club ha dado a concoer este martes el parte médico, se confirma la rotura muscular, concretamente en el tendón del recto anterior de la pierna derecha y el tiempo estimado de baja será entre seis y ocho semanas en función de la evolución que vaya teniendo.

"Josete Malagón, jugador del primer equipo, sufrió unos problemas físicos en el partido contra el RC Recreativo de Huelva que le obligaron a retirarse del terreno de juego. Tras someterse a las primeras pruebas médicas, se observa que presenta una rotura muscular en el tendón recto anterior de la pierna derecha Los servicios médicos valorarán la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos según evolucione su recuperación en un plazo comprendido de unas 6-8 semanas", ha comunicado la entidad xerecista.

La baja de Josete es muy importante para Diego Galiano, que se queda sin su central referencia en la línea defensiva del equipo. Josete sólo se había perdido, por lesión, el partido de la jornada inaugural contra el Puente Genil (2-1). Desde entonces, ha sido titular en las seis jornadas restantes. Guille Campos se perfila como sustituto del ilicitano en una plantilla que cuenta tan sólo con tres centrales.