La explicación médica de la lesión de Carolina Marín

París/El doctor Pedro Luís Ripoll, jefe de servicio de Ripoll y de Prado Sport Clinic, afirmó a Efe que aún es prematuro "pronunciarse por el alcance de la lesión" sufrida por Carolina Marín en su rodilla derecha en el segundo set de la semifinal de los Juegos Olímpicos de París pero consideró que aún no se ha visto el final de la carrera de la volantista española.

"Durísimas imágenes las que hemos podido ver de la lesión que ha sufrido Carolina Marín. Su pie, al apoyar, queda fijo en el suelo y se produce una rotación externa, brusca, de la articulación de su rodilla derecha, de la que recordemos ya fue intervenida de ligamento cruzado anterior en 2019", señaló.

"Esta entorsis, esta torsión de su rodilla derecha ha producido un episodio de inestabilidad al no contenerla el cinturón de seguridad de la rodilla que es el ligamento cruzado anterior, en este caso la plastia que se le puso en 2019", apuntó.

"Francamente, creo que no hemos visto el final de la carrera de Carolina Marín y es prematuro pronunciarse por el alcance de la lesión", continuó Ripoll, quien explicó que "hay dos posibilidades, que la plastia se haya roto, con lo cual el alcance sería mayor, o que se trate de una simple torcedura, simple en términos relativos. Además de ello hay que ver si hay lesiones meniscales asociadas".

"En cualquier caso", prosiguió, "la ciencia médica, con toda humildad, hoy está en condiciones de asegurar una nueva reincorporación de esta deportista a su brillante carrera profesional", así como resaltó que fue una "sabia decisión" retirarse, "puesto que de permanecer en la pista podía haberse agravado mucho la lesión y empeorado el pronóstico".

Las palabras de su entrenador

Carolina Marín piensa que la lesión que la ha apartado de la final olímpica de bádminton no es justa "y que no quería acabar su carrera así", expresó su entrenador Fernando Rivas.

"Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto", dijo el técnico en el estadio parisino de La Chapelle, donde Marín disputaba las semifinales de París 2024 antes retirarse por una lesión en la rodilla derecha.

"No tenemos palabras. El nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación con la que estaba afrontando la semifinal... es muy duro", incidió Rivas, muy compungido al atender a los medios de comunicación.

El entrenador dijo que Marín supo inmediatamente que la lesión era grave.

"Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, estar tranquilos y aceptar lo que hay", señaló.

"Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos", añadió.

Rivas aseguró que era "imposible" que la jugadora hubiera podido seguir en el partido.

"Ya sabéis que lo intenta todo", dijo.

Marín se retiró con 21-14 y 10-8 a su favor ante la china Bing Jiao He.