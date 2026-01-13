Extremadura y Linares ya tienen nuevos entrenadores

El CD EXtremadura y el Linares Deportivo prescindían este pasado lunes de sus entrenadores, Cisqui y Pedro Díaz, tras la disputa de la decimoctava jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El primero caía después del empate en el Francisco de la Hera frente al Real Jaén tras una racha de una sóla victoria -ante el Xerez CD- en los últimos ocho partidos; mientras que el jiennense perdía su puesto tras la derrota de su equipo en casa del líder Águilas, que este domingo pone en juego su liderato en Chapín frente a los de Diego Galiano.

Ambas entidades han movido ficha rápidamente y ya han anunciado a sus respectivos recambios. El conjunto de Almendralejo confía el barco a David Rocha, técnico cacereño de 40 años con experiencia en los banquillos tras haber dirigido al AD Mérida en Primera Federación, además de haber desempeñado el cargo de director deportivo en el mismo club. Anteriormente, durante su etapa como futbolista profesional, acumuló una amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, formando parte de entidades como Villarreal CF, CP Cacereño, FC Cartagena, Albacete Balompié, Houston Dynamo, Real Oviedo, UD Almería, Extremadura UD y el propio Mérida.

"Se trata de un entrenador joven, preparado y con amplio conocimiento del fútbol, que además es conocedor de la casa, ya que defendió los colores azulgranas como jugador en el Estadio Francisco de la Hera, un aspecto que refuerza su vinculación con el club y con la afición. Desde el CD Extremadura le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa al frente del banquillo en Almendralejo, convencidos de que su trabajo, compromiso y conocimiento serán clave para afrontar con ambición los retos deportivos que se presentan", informan desde el club pacense.

Miguel de la Fuente, nuevo técnico del Linares Deportivo. / Real Ávila

Por su parte, el Linares Deportivo también ha anunciado el sustituto de Pedro Díaz. El club azulillo confía su banquillo a Miguel de la Fuente, que cuenta con experiencia en el fútbol nacional, especialmente en el ámbito del balompié castellano-leonés. Su etapa más destacada al frente del Real Ávila le permitió firmar un ascenso a Segunda Federación en la temporada 2023-2024. Aunque fue destituido en abril de 2025 tras una racha negativa de resultados, dejó en posiciones de play off de ascenso a Primera Federación. Con anterioridad, Miguel de la Fuente dirigió al Atlético Tordesillas en Tercera Federación, club al que conoce en profundidad tras haber formado parte de su cuerpo técnico como segundo entrenador, ampliando así su recorrido y experiencia en el fútbol formativo y competitivo. En dicho equipo también disputó el play off de ascenso a Segunda Federación.