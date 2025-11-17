El Extremadura mantiene el liderato en una 11ª jornada con sorpresas, emoción y polémica

La 11ª jornada de liga del Grupo 4 de Segunda Federación ha demostrado, como las anteriores, que la igualdad es máxima, que cada vez hay más sorpresas y que no hay enemigo pequeño y ni Xerez CD ni Xerez DFC lograron solventar con nota esta fecha.

El Deportivo cayó en Chapín ante un lanzado Lorca por 0-1 en una mala tarde en la que perdió seis jornadas después frente a un rival que lleva cinco victorias consecutivas y que estuvo marcada por la polémica expulsión de Adri Rodríguez por "dar un codazo en el pecho de un contrario sin estar el balón en disputa de estos, haciendo uso de fuerza excesiva", según refleja el acta. Los de Galiano siguen en play-off, son quintos con los mismos 18 puntos que el tercero, La Unión, y el cuarto, su rival en el Municipal. Un gol de Morros a los cuatro minutos dio a los de Sebas López tres puntos más, que se colocan por primera vez en puestos de promoción de ascenso.

El Xerez DFC, por su parte, tampoco cumplió con las expectativas, aunque arañó en el descuento un importante punto en el Álvarez Claro con una diana de su goleador Dieste, que ya lleva seis, frente a un Melilla que también está en descenso y que se había adelantado en el marcador con un gol de Alvarito. Los dos tantos llegaron en claros fallos defensivos. Para los azulinos llueve sobre mojado y para los norteafricanos también, ya que han encajado ya bastantes tantos en los minutos finales. Con el punto, el cuadro de Diego Caro, que sigue sin perder desde la llegada del cordobés, marca el descenso con once puntos y el domingo (17:00) recibe al Salerm Puente Genil, que está en play-out con 13.

El líder sufre

Precisamente el cuadro pontano recibió al líder Extremadura, que tuvo que sufrir muchísimo en el Manuel Polinario para llevarse un punto. Los de Cejudo saborearon durante muchos minutos la victoria, se adelantó en el minuto 41 con un gol en propia puerta de Cordero, y los azulgranas no firmaron las tablas hasta el 82' con una diana de cabeza de Zarfino.

El conjunto cordobés rompe la racha de dos derrotas consecutivas, aunque ya son tres citas seguidas sin ganar (13 puntos y play-out) y los extremeños continúan al frente de la tabla en solitario con 22 puntos

El Águilas, firme y la Minera, en picado

El Águilas continúa con paso firme (segundo con 21 puntos) y se impuso en el Ángel Celdrán por 0-2 a una Minera que ha entrado en barrena y ha pasado de ser líder hace apenas unas jornadas a colocarse a un punto de play-out. Los de Checa no levantan cabeza y cayeron en el derbi regional. José Mas, en el descuento de la primera parte, adelantó a los visitantes y Chris Martínez, en el 67' cerró el tanteador. Mucho trabajo por delante para los del Llano del Beal, que deben cambiar el chip si quieren remontar el vuelo.

La Unión tumba al Jaén

Mientas, La Unión, que en esta oportunidad ha cambiado el Juan Cayuela por la Ciudad Deportiva Valverde Reina por la resiembra del primero, se mostró superior (2-0) de principio a fin a un Real Jaén desdibujado que nunca se sintió cómodo y que encadena su segunda derrota seguida y la primera fuera de casa. Los de Campos dominaron en la primera mitad, pero no abrieron la lata hasta la segunda con un gol de Josema Raigal y luego anotó Miguel de penalti. El equipo de Málaga que juega en Murcia es tercero con los mismos 18 puntos que Lorca y Xerez CD, mientras que la escuadra de Herrero baja puestos en la tabla y ahora es décimo con 16, igual que el UCAM con una cita menos.

Parte de la estructura afectada de la Tribuna del Nuevo Colombino por el temporal. / Josué Correa

Aplazado el Recre-UCAM

Uno de los platos fuertes de la jornada, el Recreativo de Huelva-UCAM que se tenía que disputar el sábado en el Nuevo Colombino quedó aplazado y por los efectos que provocó en el estadio la 'Borrasca Claudia', con fuertes lluvias y rachas de viento. Un informe de los arquitectos municipales detalla que por el fuerte viento se observaban "cinco lamas metálicas del borde de la cubierta del graderío sueltas por uno de sus lados y en constante movimiento oscilante, lo que provocaba que la sujeción de las mismas en el borde opuesto estuviera perdiendo estabilidad debido al fuerte viento existente". Ese hecho implicaba "un peligro de desprendimiento del elemento de borde de la cubierta del graderío". El Decano, que ahora es sexto con 17 puntos y un partido menos, y el UCAM, noveno con 16 e igualmente con una cita pendiente, deben ponerse de acuerdo para buscar una nueva fecha para jugar.

Sorpresa en Almería

El Yeclano llegaba a Almería en play-off dispuesto a para plantar cara al filial rojiblanco, que se había colocado colista en la llegada de Salmerón al banquillo pese a su empate (1-1) en Chapín frente al Xerez DFC, pero protagonizó la gran sorpresa de la jornada. Los de Iván Martínez cayeron por 1-0 ante el farolillo rojo. Iker Burgos, igual que en Chapín, marcó el único gol del partido (19'). Hubo emoción hasta el final porque el colegiado decretó penalti en el descuento a favor de los mucianos, pero Jesús López se convirtió en el salvador de su equipo al detener el lanzamiento de la pena máxima ejecutada por Sergio Carrasco. El Yeclano se queda con los 17 puntos que ya tenía y ocupa la octava posición y el filial, que suma cuatro de seis con su nuevo entrenador, ya no es último, con 7 unidades es penúltimo.

El Linares, en apuros

Por la parte baja de la tabla, la emoción es máxima. Linares y Atlético Malagueño se citaban en Linarejos en una tarde lluviosa y el empate fue justo. Las dos escuadras llegaban después de ganar, los locales el derbi en la Nueva Victoria contra el Jaén y los visitantes en su campo al UCAM, y se tuvieron que conformar con tablas. Los de Pedro Díaz no tuvieron su día, el filial se adelantó en el marcador a los 24 minutos con una Diana de Cristian Sarria y Menudo, en una jugada personal, puso la igualada a la hora de partido. En la recta final, el filial, con una marcha más, estrelló dos balones en los postes.

Quinta derrota seguida del Estepona y el Antoniano, a más

Y, por último, el Estepona volvió a perder en casa esta vez en un partido marcado por infinidad de condicionantes y que no debió ceder. Los costasoleños cayeron ante el Antoniano, que no había vencido fuera de casa, por 1-2 con un gol sobre la campana y encadena su quinta derrota consecutiva. Los de Molist se quedaron con uno menos en el 20' por la expulsión de Eneko. Arreola hizo el 0-1 (8'), con uno menos, los locales apretaron y encontraron la recompensa ante un rival replegado buscando mantener el resultado, en el 70' con un penalti convertido por Dani Ballerín. Y, en la recta final, mazazo. En el 89', 1-2 con la firma del central jerezano Revuelta tras varios rebotes en el área. Los malagueños están en descenso con 7 puntos y el cuadro lebrijano se asoma a la parte alta, es séptimo con 17 puntos, igual que Recre y Yeclano.