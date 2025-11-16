La racha del Deportivo llega a su fin (0-1)

El Lorca Deportiva ha puesto fin a la racha del Xerez CD y alarga una semana más la suya. El Deportivo ha caído en Chapín ante la escuadra murciana diciendo adiós a su gran seria de resultados. Siete jornadas después, y de nuevo en casa al igual que contra el Estepona, los xerecistas han hincado la rodilla ante un señor equipo que suma cinco victorias consecutivas, iguala al XCD en la tabla y le supera por el average general. Los azulinos caen a la quinta posición y siguen en play-off, casi la única buena noticia tras un partido plano de los locales, que acabaron con diez por la roja directa a Adri Rodríguez mediada la segunda parte.

Un tanto de Morros a los cuatro minutos de partido supuso a la postre el triunfo de los murcianos. Al Deportivo, ese tanto tan temprano, le cambió el planteamiento de partido y no supo cómo atacar el entramado defensivo de un Lorca que pasa por el mejor momento de la temporada tras sumar 15 puntos consecutivos. Y es que el cuadro de Galiano apenas puso en apuros al meta murciano. En el mercado de invierno hace falta un delantero goleador como el comer y replantearse más cosas, porque el estado de forma de jugadores que venían a ser importantes, caso de Zelu, es para hacérselo mirar.

Mismo once

Diego Galiano es de ideas fijas y se le funciona un equipo raramente hace cambios más allá de los obligados por sanción o lesión. Como no ha recuperado ni a Josete ni Chacartegui ni Ricky, el técnico guadalcacileño repitió el mismo once que de partida saltó al Juan Cayuela de Totana, en el que los azulinos lograron los tres puntos gracias a un tanto de Ismael de penalti que catapultó al Deportivo a la tercera plaza, sumando seis jornadas sin perder y alcanzando los 18 puntos mejorando en las diez primeras jornadas los números de Checa.

Galiano repitió el mismo equipo que ganó a La Unión. / Manuel Aranda

En el Lorca Deportiva, que el miércoles recuperaba el partido aplazado de la octava jornada contra el Puente Genil, repetían nueve titulares, con dos variantes. Ernestas entraba en la portería en lugar de Fran Árbol y también se quedaba fuera Kiko jugando por él Morros.

0-1 (4') Morros

Cuatro victorias consecutivas sumaba el Lorca Deportiva antes de aterrizar en Chapín y a las primeras de cambio asestó un fuerte golpe a la línea de flotación del Deportivo. No se habían cumplido los cuatro minutos cuando Morros anotaba el primer tanto para los murcianos tras una magnífica pared entre Adrián y Gabriel y centro de éste después de marcharse con pasmosa facilidad de Leo Vázquez. El balón al área lo despejaba Moisés, pero nadie siguió a Juan Antonio, quien recogió el rechace y tal como le vino empaló al fondo de la red. El 0-1 sentó como un jarro de agua fría para la grada.

Acusó el tanto el Xerez CD, su oponente olió sangre y cada vez que pisaba área contraria era sinónimo de peligro, bien en centros laterales bien en jugadas a balón parado, con dos saques de esquina consecutivos. El Deportivo estaba obligado a reaccionar y con gol en contra le cuesta. Le pasó en Puente Genil y en casa contra el Estepona, incapaz de empatar y mucho menos remontar y en Melilla igualó en el descuento.

Le costaba hilvanar juego al cuadro de Diego Galiano. Ismael y Charaf estaban bien vigilados y si el balón no pasa por las botas de los más talentosos del equipo este se resiente. De todas formas, el Xerez CD dio un paso adelante y forzó un par de córners que, no obstante, no llevaron peligro. Luego, un centro de Javi Rodríguez casi lo remata Mati Castillo, pero Ernestas se hizo con el esférico.

Sin mordiente, sin ideas, sin ritmo...

Al cuarto de hora, chaparrón en Chapín y dos amarillas para los locales, Moussa y Leo, y una para los murcianos, Jaime Escobar. Las tres se las podría haber ahorrado el extremeño Gil Arenas, de gatillo fácil. También la veía a los 25 minutos Álvaro Martínez por levantar demasiado el pie ante Mati Castillo.

Jaime López aguanta el balón ante su excompañero Fromsa bajo un aguacero. / Manuel Aranda

Avanzaba la primera parte sin demasiados sobresaltos para el Lorca, bien asentado en el campo y sin conceder espacios. En una contra, Mati jugó con Moussa y este de cara con Ismael, ensayando un disparo con la derecha que se marchaba bastante lejos del marco de Ernestas. También probó Charaf desde la frontal, pero su tímido lanzamiento lo detenía el meta murciano sin apuros.

Ante la poca profundidad del equipo, Galiano movió las bandas y mandó a Mati a la derecha, cayendo Charaf por la izquierda, aunque Leo no es Chacartegui y se echaba de menos al lateral zurdo y sus cabalgadas por ese flanco. La primera mitad acababa con una falta lanzada por el Lorca que se marchaba a la izquierda de De la Calzada y una imagen: Galiano y sus ayudantes hablando en el banquillo sobre los cambios a efectuar al inicio de la segunda parte mientras el equipo ya estaba en el vestuario.

Segundo acto

Arrancó la segunda mitad son cambios pese al mal primer tiempo de los azulinos. De la Calzada se jugaba el tipo saliendo a tapar un balón al que llegaba también Adrián en la primera acción reseñable de la segunda mitad, que comenzó para el Xerez CD igual de fría que la primera, sin encontrar la forma de penetrar en el tupido entramado defensivo de un Lorca trabajadísimo y con las ideas muy claras.

Un gran pase de Jaime López a Mati Castillo lo tuvo que corregir Jaime Escobar, cruzándose providencialmente ante el extremo azulino enviando a córner cuando el jugador local se prestaba a fusilar a Ernestas. Esta jugada encendió a la grada, que pasó al silencio en la contra murciana, que a punto estuvo de significar el 0-2 tras un centro que no encontró rematador para alivio de los de casa. Movió el banquillo Galiano quitando a Leo Vázquez y Mati dando entrada a Nané y Franco, pasando Javi Rodríguez al lateral izquierdo y Franco al derecho con clara vocación ofensiva.

Roja a Adri

Un minuto después el colegiado expulsaba con roja directa a Adri Rodríguez a instancias del asistente de Tribuna. Con el balón en otra parte del campo, el azulino cortó con el brazo el avance de Acevedo y Gil Arenas le mostraba la roja al entender que existió una agresión. Con uno menos, el partido se le ponía aún más cuesta arriba a los xerecistas. La velocidad no es el fuerte de Nané, que se marchaba solo pero con muchos metros por delante y la defensa del Lorca le ganaba la acción.

Los jugadores del Lorca celebran el único gol del partido. / Manuel Aranda

Se volcó al ataque el Xerez CD, dejando atrás huecos que en cualquier momento podían aprovechar un Lorca que con uno más se echaba atrás. Apelaba a la heroica el Deportivo y la grada empujaba bajo el aguacero. Galiano se jugaba el todo por el todo quitando a Javi y dando entrada a Zelu.

Tramo final

Diez minutos más el alargue tenía el Deportivo para evitar la derrota que pondría fin a seis jornadas sin perder. Galiano pobló el ataque y dio las bandas a Zelu y Franco, pero el fuelle se le iba acabando al equipo, que seguía sin demasiadas ideas más allá de momentos de arrebato. Hugo Díaz entró por Moussa en el último cambio e los xerecistas a ocho del 90', pero la sensación era de que se podía jugar un día entero que el partido acabaría así. Y así acabó.