El Federico Mayo juega con el San Fernando 1940 en el exilio de La Barca

El San Fernando 1940, proyecto de Ramón Rodríguez ‘Monchi’ -desde hace unos días exdirector deportivo del Aston Villa inglés- tras la desaparición del CD San Fernando, arrancó la pasada semana la liga venciendo 4-1 al San Fernando Atlético en el derbi local del Grupo 2 de la Tercera Andaluza de Cádiz, la categoría más baja de la provincia desde la que ha partido con el objetivo de ir escalando año a año categorías para regresar al fútbol nacional en un plazo de cinco temporadas.

El equipo isleño, con jugadores como el exxerecista Pedro Carrión -autor de dos goles en la jornada inaugural a sus 47 años- o el exindustrialista Dani Herrera, tiene este domingo el primer desplazamiento del curso para enfrentarse al Federico Mayo jerezano, encuentro que sin embargo no se va a disputar en la ciudad.

El club que preside Antonio Pérez Pacheco ‘Rubio’ solicitó hace más de un mes -eso es lo que sostiene el dirigente- a la delegación de Deportes el campo Pedro Garrido, que se encuentra en resiembra “porque un equipo se lo cargó en verano entrenando por la mañana y por la tarde”, en alusión al Xerez CD aunque sin nombrarlo. El dirigente jerezano aseguraba además que "cuando llamé a Deportes para saber si nos daban La Juventud, me dijeron que no sabían nada de la solicitud, alguien la guardó en un cajón", sostiene.

Tras pedir Chapín, “de palabra” y no obtener el visto bueno, “nos ofrecieron La Granja, un campo que no reúne las condiciones, se ve el fútbol desde fuera”, sostiene Rubio. Los mayistas intentaron entonces jugar en Guadalcacín, pero les ha sido imposible y finalmente “me llamó Andrés Oñate y nos ofreció el Andrés Chacón”, por lo que el encuentro se disputa a las 12:00 horas este domingo en La Barca. Rubio asegura que “hemos vendido 1.000 entradas”. Y es que la fiebre por el nuevo San Fernando 1940 es importante. El club isleño ha superado la barrera de los 4.000 socios.