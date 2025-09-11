Empate del Xerez DFC ante el San Fernando 1940 en la antesala del viaje a Totana (1-1)

El Xerez DFC afronta este domingo (11:30) en el estadio Juan Cayuela de Totana su primer desplazamiento de la temporada frente al Unión Malacitano, aunque la RFEF sigue sin reconocerle el nombre y aparece como Unión Atlético y el pasado domingo en Lebrija no pudo jugar con su nueva equipación, y este jueves ha realizado un ensayo general de cara a ese compromiso en un amistoso ante el San Fernando 1940 en el Iberoamericano que ha terminado en tablas. Pepe Greciano adelantó al combinado xerecista a los siete minutos y Pedro Carrión empató a la hora de juego. Monchi, presidente del club isleño, presenció el choque desde el palco junto a Antonio Bello, director deportivo azulino.

Antonio Fernández, de inicio y como era de esperar, apostó por un once muy diferente al que sacó ante la Deportiva Minera en el estreno liguero en Chapín (1-3) y se decantó por Oier Arribas en la portería, Marcelo, Udom, Mauro y Beny en defensa, Yago, Santana, Ekiza, Sergio García y Greciano por delante y Emaná como referente. Futbolistas llamados a ser titulares o no tuvieron minutos o jugaron muy poco. Futbolistas como el guardameta Perales, Juanjo Mateo, Diego Iglesias o Chrisitian Dieste no estuvieron. Para los de Bugatto era su última cita de la pretemporada antes de comenzar la competición en Tercera Andaluza el próximo 21 de septiembre con un derbi frente al San Fernando Atlético.

Con la mente en la liga, pero con reto de mostrar una buena imagen en un amistoso especial en un escenario especial, los xerecistas no tardaron en abrir la lata con una acción en la que participaron los dos últimos fichajes azulinos. Un balón que tocó de cabeza el central Udom lo aprovechó el hábil Pepe Greciano para estrenarse. La diferencia de categoría era clara, pero el ritmo del choque era lento, el juego espeso y las oportunidades no eran excesivas. Los locales fueron de menos a más y los xerecistas no lograron ampliar su ventaja antes del descanso.

Greciano es felicitado por sus compañeros tras abrir el marcador en el Iberoamericano. / José Maria Partida/Xerezdfc.com

En la segunda mitad, el técnico gallego cambió casi por completo el once y jugaron Oier Arribas (David Villegas), Yonier, Udom (Morante), Luis Ortega, Beny (Carlos Daniel), Curro Rivelott, Pirri, Ilias Charid, Fran Viñuela, Pepe Greciano (Domi) y Dani Torres. El San Fernando, espoleado por una afición que poco a poco fue poblando las gradas del estadio, apretó y comenzó a generar oportunidades.

De todos modos, estuvo muy cerca el 0-2 con la firma de Pepe Greciano nuevamente antes de marcharse a la caseta. No llegó y sí el 1-1, anotado por el incombustible Pedro Carrión, que mandó dentro el primer balón que tocaba. El que tuvo, retuvo. El ariete aprovechó el desajuste defensivo de los xerecistas para empatar a falta de media hora para el final y se marchó a la banda para celebrar el tanto con su entrenador.

El carrusel de cambios clásico en este tipo de enfrentamientos no faltó y el Xerez DFC, con muchos canteranos, frenaba como podía las acometidas de los isleños, aunque tampoco le perdía la cara al choque y Domi acarició el 1-2 después de un paradón de Rafa, cancerbero cañaílla. Luego, Dani Freire perdonó y mandó el balón al lateral de la red y más tarde, Ilias Charid estrelló un balón al palo y el rechace no aprovecharon ni Pirri ni Domi.

Los últimos minutos estuvieron marcados por las imprecisiones en defensa. Villegas salvó el 2-1 al despejar con el pie un disparo de Carrión y Pirri tampoco pudo con Rafa. Un ensayo más superado en una cita de la que Antonio Fernández seguro que sacó conclusiones respecto al once que saque el domingo en la cita ante La Unión, que es la importante.