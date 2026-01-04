El Xerez Toyota cumple el guión y cierra la primera vuelta con triunfo ante el Imperio Los Rosales (7-2)

El Xerez Toyota Nimauto sacó adelante el partido aplazado contra Los Rosales correspondiente a la 14ª jornada en el Grupo 5 de Segunda División B y ha cerrado la primera vuelta del campeonato a sólo un punto del Cádiz Virgili, segundo clasificado, a 14 del líder Mengíbar y, lo más importante, con cuatro de ventaja sobre ElPozo B, quinto y fuera del play-off de ascenso. Los jerezanos solventaron el choque contra un rival clasificado en la parte baja -ante los que más sufren los de Isco- por siete goles a dos, cimentando los tres puntos en la primera mitad. Tras el parón de Navidades, que para el Toyota ha sido menor, el equipo azulino iniciará la segunda vuelta con un derbi provincial midiéndose al Alchoyano.

Los xerecistas arrancaron el partido con brío y abrieron doblemente el marcador con los tantos de Joselito y Tote en toda una declaración de intenciones. A los cuatro minutos, el marcador ya reflejaba un 2-0, aunque el cuadro ceutí recortaba distancias en el 7' con el gol de Germán Morales. No se amilanó el cuadro de Isco Torres y un doblete de Manu Orellana dejaba el marcador en un claro 4-1, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad, Los Rosales intentó recortar distancias mientras el Xerez Toyota tenía ocasiones para ampliar aún más la ventaja. Pasaron los minutos sin que el marcador se moviera, hasta que a falta de 8 minutos para el final Sufian hacía el 4-2 que le daba algo de emoción al encuentro. Sin embargo, la reacción visitante se quedó en agua de borrajas porque Tote anotaba rápidamente el 5-2 y a falta de dos minutos Emilio Buendía, que había sido duda por unas molestias musculares, establecía el 6-2. La cuenta la cerraba Manu Orellana, autor de un hat-trick, en el último minuto.

Clasificación de la primera vuelta.

En definitiva, tres puntos muy importantes para un Xerez Toyota Nimauto que había cerrado 2025 con bastantes dudas tras acumular tres partidos consecutivos sin ganar, perdiendo incluso la segunda plaza del campeonato. La primera vuelta de los jerezanos ha sido irregular, fuertes en casa -sólo han cedido un empate frente al Alchoyano y la derrota contra el líder- y manifiestamente mejorable a domicilio, ya que sólo han obtenido dos victorias en los desplazamientos del primer tramo de la competición. Habrá que ver cómo se desenvuelven los de Isco en esta segunda vuelta, que arrancan precisamente lejos del Ruiz-Mateos frente al Alchoyano, que aún no ha anunciado entrenador tras la marcha de Jesús Azurmendi y que ya no estuvo en el banquillo alcalaíno en el último partido de 2025.

Isco: "Hay que mejorar fuera de casa"

El técnico valoraba así el partido contra Los Rosales: "El equipo en líneas generales ha sido superior, desde el inicio hemos marcado un buen ritmo a nivel ofensivo, pero con la ventaja en el marcador nos hemos echado atrás y ellos han generado peligro porque tienen un pivot dominante como es Sufi. Hemos intentado en el tiempo muerto corregir, imprimir un poco más de intensidad en primera línea, el equipo lo ha entendido bien y de ahí la ventaja al descanso. La segunda parte ha sido rara, muchos parones, interrupciones y casi hasta que no han puesto portero jugador no ha pasado casi nada. A partir de ahí ha sido un nuevo partido, marcaron por un desajuste en el 4-2, pero luego defendimos bien y me voy contento".

El isleño, además, hacía balance de la primera vuelta con una clara consigna: "Con la tremenda igualdad que hay en la competición, acabar arriba es para acabar contentos, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Todo el mundo piensa que fuera de casa tenemos que ser más regulares, en casa con el empuje de nuestra gente los partidos se nos ponen más de cara, pero fuera tenemos que aprender a sufrir y defender mejor y a nivel de balance hay que mejorar fuera de casa porque los números no han sido buenos en la primera vuelta".