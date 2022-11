Estos son los finalistas de los premios de la Gala del Deporte de Jerez

Marta Barrera . Pádel. Ha alcanzado el puesto 50 en el ránking mundial del World Pádel Tour y, en una temporada colmada de éxitos, se ha proclamado tercera de España en categoría ‘junior’, entre otros títulos. A sus 17 años, Marta Barrera, del Club Pádel Extreme Way Pádel Academia, es una de las jugadoras de mayor proyección del circuito español.

Paula Pozo. Atleta. Especializada en pruebas de fondo y medio fondo, la evolución de la atleta del Beiman Chapín Jerez parece no tener límites. Actualmente es la primera en el ránking andaluz Sub 18, la primera en el ránking andaluz absoluto y la tercera en el ránking de España Sub 18, siendo su mejor marca en 3.000 metros lisos de 10:16 y de 4:33 en la prueba reina de 1.500 metros lisos.