Las fotos del Atlético de Madrid -Valencia

Un gol de Antoine Griezmann en el minuto 74, con un control y un remate perfecto con la izquierda, a centro de Marc Pubill, dio este sábado una sufrida victoria al Atlético de Madrid contra el Valencia, que había nivelado el marcador a la hora de encuentro con un buen derechazo de Beltrán desde el borde del área (2-1). El 1-0 lo había logrado Koke en el minuto 17.