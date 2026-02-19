Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno

El español Oriol Cardona se proclamó campeón olímpico de sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputó este jueves en la estación de Bormio, con lo que ganó el segundo oro invernal de toda la historia de España después de la que logró hace 54 años el madrileño Francisco Ferñández Ochoa.

Cardona, nacido hace 31 años en Bañolas (Gerona), doble campeón mundial y europeo, hizo buenos los pronósticos -apenas unos minutos después de que su compatriota Ana Alonso ganase el bronce- y se convirtió en el segundo campeón olímpico invernal español de toda la historia, después del inolvidable 'Paquito', oro en el eslalon de esquí alpino de Sapporo'72 (Japón).

Oriol ganó por delante del ruso Nikita Filippov, que fue segundo; y del francés Thibault Anselmet, que se colgó al pecho el bronce.

El día histórico para el deporte español se había iniciado con la medalla de bronce conquistada por la granadina Ana Alonso en la categoría femenina. El mérito de la esquiadora fue tremendo, ya que hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba haciendo ciclismo y sufrió una fractura en su rodilla. Prefirió no operarse para llegar a los Juegos Olímpicos y conquistó el bronce.