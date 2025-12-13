Programa
Las fotos de los disturbios por una visita de Leo Messi a Calcuta
Las fotos de los disturbios por una visita de Leo Messi a Calcuta / EFE

Las fotos de los disturbios por una visita de Leo Messi a Calcuta

Caos, cargas policiales y denuncias de estafa tras una visita de 22 minutos de Leo Messi a un estadio de Calcuta

EFE

13 de diciembre 2025 - 19:52

Las fuerzas de seguridad de la India realizaron cargas policiales este sábado contra grupos de aficionados en Calcuta tras estallar disturbios generalizados por la brevedad de la visita del futbolista Lionel Messi, cuya aparición en el estadio duró apenas 22 minutos y fue calificada de "estafa" por los asistentes. La policía recurrió al uso de bastones (lathicharge) en las inmediaciones del hotel Hyatt, donde se alojaba la estrella argentina, para dispersar a cientos de seguidores enfurecidos que se congregaron tras el evento para protestar contra los organizadores del GOAT Tour. El estallido de violencia en las calles fue la culminación de una jornada caótica que comenzó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de personas que habían pagado entradas de hasta 10.000 rupias (más de 100 dólares) vieron frustradas sus expectativas cuando el jugador fue evacuado precipitadamente.

1/49 Las fotos de los disturbios por una visita de Leo Messi a Calcuta / EFE
