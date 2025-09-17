Las fotos de la lesión de Jordan Díaz y del resto de la jornada del Mundial de atletismo

El joven prodigio italiano Mattia Furlani, de 20 años, se hizo con el oro en la final de salto de longitud y se llevó el reconocimiento de todos los asistentes al Estadio Olímpico de Tokio, que hicieron lo propio con el portugués Isaac Nader, ganador de una vibrante final de 1.500 por solo dos centésimas.