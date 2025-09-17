Jordan Díaz se retira lesionado en la clasificación

El español Jordan Díaz, vigente campeón de Europa y olímpico de triple salto, se retiró lesionado tras efectuar el primer intento de salto en el concurso de clasificación de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Jordan Díaz hizo nulo en su primer intento de salto, en el que no llegó a coger altura tras iniciar la carrera y se paró a mitad de recorrido llevándose las manos a la cabeza. Fue entonces cuando se fue hacía la grada, habló con su entrenador, Iván Pedroso, y decidió retirarse.

El atleta español, de origen cubano, llevaba prácticamente trece meses inactivo, desde los Juegos Olímpicos de París, debido a una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha.

Desde entonces solo había participado en una competición oficial, el Campeonato de España en Tarragona el pasado 3 de agosto, que se llevó con un único salto de 17,16 metros.

"He sentido una molestia en el cuádriceps derecho, algo totalmente inesperado, porque no tenía molestias ahí desde hace tres años. Me sentía física y mentalmente para competir, ya que no me molestaba la rodilla ni nada, pero son cosas del deporte cuando llevas el cuerpo al límite. Estoy sin palabras, no queda otra que seguir, quitarme las lesiones y prepararme mentalmente para volver", dijo el saltador en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

La retirada de Jordan Díaz supone un contratiempo importante para la selección española en estos Mundiales de Tokio, puesto que el saltador había llegado a Tokio con el "objetivo de lograr una medalla", como dijo en la previa de su debut.

Los nuevos objetivos del saltador español deben ser, en 2026, los Mundiales de pista cubierta de Torún (Polonia) y el Europeo al aire libre de Birmingham (Inglaterra).