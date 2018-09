La fuerza de La Juventud. El campo de 'El Chicle' da siempre vida al Xerez CD y hace milagros, es el escenario de las tardes importantes de la escuadra azulina en las últimas temporadas. La afición aprieta y el equipo siempre se entrega, se crece y responde.

El Deportivo se impuso por 2-1 al Salerm Puente Genil en su estreno en casa y sumó tres puntos de oro en una cita complicadísima, que se le puso muy cuesta arriba con el gol inicial de los pontaneses y terminó pidiendo la hora porque el árbitro descontó siete minutos que se hicieron eternos para la grada. De todos modos, lo único que cuenta al final es el resultado y la victoria fue xerecista.

Guerrero y Naranjo en lugar de Piñero y Alberto, las novedades en la alineación titular

'Chino' Quirós, tirando de casta y galones, al filo del descanso (42') y Parra, que anotó un buen tanto, en el inicio del segundo acto nivelaron el gol inicial de Ito, que aprovechó de cabeza una indecisión del guardameta Fran -se quedó a media salida- tras un centro de Ordóñez cuando sólo se habían disputado nueve minutos de partido.

Al Xerez CD, que presentó un once con cambios en relación al que empató en Coria la pasada jornada, le costó muchísimo doblegar a un rival superior en la primera mitad, bien plantado sobre el terreno de juego y con las ideas tremendamente claras. Tanto, que no se marchó al descanso con ventaja porque perdonó lo que ya no en Tercera, en ninguna categoría, se puede fallar para sacar un encuentro adelante. El que perdona...

Juan Pedro apostó de salida por Fran nuevamente en la portería y una defensa con Gonzalo, Salas, Israel y Guerrero, que ocupó el puesto del lesionado Piñero. En la medular, Parra y Naranjo (por Alberto), que tuvieron muchísimos problemas tanto a la hora de contener a los rivales como en la creación, 'Chino' Quirós en la banda derecha, José Vega en la izquierda, y Pedro Carrión arriba con Sergio Narváez por detrás del punta, aunque a veces se retrasaba bastante.

El Salerm, que nunca ha ganado en La Juventud y ya van tres visitas, entró fuerte al partido y dispuesto a romper con la tradición. Tras una acción en la que la grada cantó uy con un balón colgado al área por José Vega que despejó de puños Cristian (8'), se adelantó en el marcador. Ito remató de cabeza de forma impecable tras una indesición de Fran un centro de Ordóñez. Visto y no visto. 0-1.

Los azulinos acusaron el tanto y querían pero no podían. El centro del campo era de los pontaneses. Los escarceos ofensivos de los de Juan Pedro apenas inquietaban a los visitantes. Carrión saca petróleo de un balón casi imposible que peleó y controló y Salas no llegó por poco a una falta botada por José Vega.

El crono corría y las cosas cada vez pintaban peor para un Deportivo que no encajó el 0-2 por la falta de tino de los cordobeses. Hasta en tres ocasiones, la defensa neutralizó acciones claras a centros de Ismael o Ordóñez.

El Xerez CD, en cambio, supo aprovechar una de sus oportunidades en la recta final de un primer tiempo de claro color visitante. 'Chino' Quirós, siempre atento, marcó tras recoger un rechace de Cristian, que le hizo la parada del partido a Carrión. Era el minuto 42.

El descanso sentó mejor al Xerez CD que al Salerm, que regresó al terreno de juego con una marcha menos, quizás motivado porque los azulinos salieron más ordenados, con las líneas más juntas, con más fluidez y con ganas de romper las tablas.

Aún así, la primera ocasión fue para los de Puentenueva. Isco remató de cabeza fuera por poco una falta lanzada por Ismael (50'). Poco después, Joselito, que ya tenía una amarilla que vio en la primera parte, vio la segunda en una acción en la que Naranjo estuvo listo. El Salerm se quedaba con diez.

El fútbol es de listos y listo fue el Deportivo, que aprovechó el desconcierto que generó la expulsión para marcar en la falta que provocó la expulsión. Parra hizo el 2-1 (54') al recoger el balón que dejó muerto en el área un defensa después de que Quirós lo pelease.

El Xerez CD lograba darle la vuelta a un partido complicado, que no tenía buena pinta. A partir de ahí, supo manejar mejor que en la primera mitad los tiempos del partido e inquietó más pero el 3-1 también se le resisitía. Quirós, Pedro Carrión y José Vega pusieron a prueba a un Cristian que tuvo bastante trabajo.

En los minutos finales, el encuentro se abrió y lo mismo podía llegar un gol de los azulinos que de los pontaneses. Pedro Carrión, en el minuto 83, tuvo la sentencia en sus botas tras una contra pero muy cansado ya estrelló el balón en el cuerpo del portero, que le tapó bien.

Con la grada apretando muchísimo, el tiempo pasaba muy lento porque el rival no dejaba de intentarlo pese al esfuerzo realizado al jugar con diez casi todo el segundo tiempo. Nadie se atrevía a comenzar a celebrar una victoria que no debía escaparse. El sufrimiento de los instantes finales mereció la pena.