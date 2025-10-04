La Gañafote Cup, por primera vez en España y en Jerez

El Estadio Municipal de Chapín acogerá el próximo 8 de diciembre la ‘Gañafote Cup’, torneo internacional de referencia en el fútbol base que se celebrará por primera vez en España y que tendrá como sede Jerez en sus fases previas, de la mano de la asociación organizadora R2F, cuyo presidente es el jerezano Fernando Rosado, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través del Servicio de Deportes que dirige Tomás Sampalo.

A la presentación celebrada en el Estadio Municipal Chapín, junto al delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, han asistido Fernando Rosado, junto a Luis Romero, igualmente responsable de la organización del torneo provincial y de Joaquín Rasco, fundador y CEO de la Gañafote Cup. Asimismo, han estado presentes como representantes de los equipos de base del Xerez CD, Juan Luis Pedrosa, y el ex futbolista Francis Pérez como entrenador de base del Xerez DFC.

Tomás Sampalo ha subrayado que “es un orgullo para Jerez que podamos celebrar aquí en el Estadio Chapín la Gañafote Cup. En nombre de la alcaldesa y en el propio, como delegado de Deportes, os doy la enhorabuena, el agradecimiento por contar con Jerez y por supuesto la mano tendida para lograr la mejor organización y que tanto participantes como visitantes con motivo de este gran evento vivan en nuestra ciudad días inolvidables”.

Las categorías de fútbol base “son la esencia del Deporte y es un torneo de gran importancia y nos gustaría poder acompañar a Huelva a la fase final a un equipo de Jerez”, ha añadido Sampalo, que ha tenido también palabras de afecto para Borja Ferrer. Asimismo, ha apuntado el delegado de Deportes y Salud, que en diciembre se producirá el primer corte de ciudades candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura a la que aspira Jerez, por lo tanto, “es un gran motivo reforzar nuestra candidatura con un evento multicultural que reúne la esencia del deporte, porque el deporte es cultura y también es un eje transformador de la sociedad”.

De esta manera, la Gañafote Cup se celebrará el próximo 8 de diciembre en el Estadio Municipal Chapín con la participación de los mejores equipos de categoría alevín (nacidos en 2014 y 2015) de la provincia. Está abierta la convocatoria de inscripción de equipos, “que podrán optar a una plaza en el torneo y vivir la experiencia de competir en un evento con proyección internacional. Hay 32 plazas para esta primera edición y es importante que cuanto antes todos los equipos de la provincia se animen”, ha indicado Luis Romero. “Queremos que sea una fiesta y habrá eventos paralelos en torno al evento”, ha indicado Romero, que ha agradecido a Borja Ferrer, ex futbolista del Xerez, que apadrine la Gañafote Cup.

Reacciones

El CEO de Gañafote Cup, Joaquín Rasco, ha mostrado su agradecimiento “a Jerez, al delegado de Deportes y a la alcaldesa de Jerez, por abrirnos las puertas de Jerez y de Chapín, como única sede en España, compiten más de 400 equipos y se hacen distintas fases previas en los cinco continentes. Agradecemos de antemano la movilización de la ciudad en torno al deporte, somos un referente en el mundo, y más de 25 instituciones públicas apoyan el proyecto y también más de 60 empresas privadas, que generan la solvencia necesaria para poner en pie este macro evento deportivo de 2 millones de euros de presupuesto, y que ya cumple 12 ediciones”.

Cartel.

Borja Ferrer, padrino del evento, exfutbolista que desarrolló su carrera en el Xerez CD, Real Madrid Castilla, Ponferradina, Rayo Vallecano, Alcalá y Casteldefells, se ha mostrado “feliz y orgulloso por poder contribuir con el evento, que los fondos se recauden para investigar contra el cáncer”. Por su parte, Francis, igualmente ex jugador del Xerez CD y de Racing de Santander, y actualmente entrenador del Xerez DFC B, ha valorado “muy positivamente, un día para recordar siempre, en Chapín”.

Pedrosa, como técnico de cantera del Xerez CD, ha indicado que “los jerezanos mostramos nuestra hospitalidad, nuestro deporte, nuestras mejores instalaciones y los niños lo encaran con mucho entusiasmo porque realmente la experiencia que adquieren en la Gañafote va más allá que la de su liga local o provincial”.

El Torneo

El ganador de la fase previa en Cádiz obtendrá dos grandes premios: el primero pasará directo a la Gañafote World Cup, el campeonato que reunirá a los mejores 32 equipos del mundo en categoría alevín U-12 (2014) en formato de 7 contra 7. Se trata de 24 equipos profesionales invitados más los 8 equipos clasificados como ganadores de las fases previas internacionales como Santiago de Chile, Manizales (Colombia), Bari (Italia), Dubai (Emiratos Árabes), Buenos Aires (Argentina), Mississippi (Estados Unidos), Jalisco (México) y Cádiz (España). El segundo participará en la GAÑAFOTE CUP en Huelva, con gastos pagados para el equipo y cuerpo técnico.

Cada edición reúne a más de 350 equipos de cantera de clubes de primer nivel, celebrándose en hasta 18 sedes simultáneas en distintos países y cinco continentes, con presencia en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, España, Portugal, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Australia, entre otros. “Más que un torneo, estamos hablando de un encuentro multicultural que une culturas a través del fútbol, un evento capaz de atraer turismo, generar riqueza en las sedes y ofrecer una experiencia única de convivencia deportiva”, ha trasladado la organización.

Las inscripciones para el evento siguen abiertas y se pueden formalizar a través de la web www.ganafotecupcadiz.com o del email inscripciones@ganafotecupcadiz.com, e igualmente se pueden seguir las noticias del campeonato a través del perfil en redes sociales @ganafotecupcadiz.