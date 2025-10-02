Este es el convenio entre Ayuntamiento de Jerez y Xerez CD

Después de años, primero en el ostracismo y luego teniendo que pagar por el uso de las instalaciones deportivas, el Xerez CD goza desde el pasado verano de un convenio con el Ayuntamiento de Jerez por el cual tiene los mismos derechos que otros club es de la ciudad en poder disponer de campos tanto de entrenamientos como para disputar sus partidos como local. El pasado 30 de julio, la Junta Local de Gobierno daba el visto bueno a un acuerdo en el que ambas partes, entidad azulina y consistorio, llevaban meses trabajando y pocos días después, concretamente el 4 de agosto, se rubricaba con la firma del por entonces delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, y Juan Luis Gil Zarzana en calidad de presidente del consejo de administración del XCD.

Tras el tiempo de exposición pública, el Ayuntamiento de Jerez ha 'colgado' el convenio en el Portal de Transparencia de la web del consistorio jerezano y ya está disponible para todos aquellos ciudadanos e interesados en conocer los pormenores del acuerdo que, para el dirigente azulino, suponía "uns ante y un después tras todas las trabas e impedimentos que ha tenido que soportar el Xerez Club Deportivo en los últimos doce o trece años. Por desgracia, no parecíamos un equipo de Jerez, parecíamos un equipo de otra ciudad que no era la nuestra. Gracias al trabajo y al esfuerzo de muchos xerecistas hemos logrado que nuestro Ayuntamiento, que también ha puesto empeño y le ha dedicado mucho tiempo, firmase este convenio. Esto parecía imposible hace años, pero con esfuerzo todo se consigue", decía Titín en la rueda de prensa que se ofreció en Chapín el pasado mes de agosto para explicar los detalles del mismo.

El convenio

El acuerdo rubricado por las partes el pasado 4 de agosto consta de 11 páginas en las que se desgrana el contenido. Tiene como objeto "regular las relaciones de colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez y el Xerez CD, en aplicación del artículo 24 de las Ordenanzas de Instalaciones de la Ciudad de Jerez, de forma que por parte de tales entidades se potencie la práctica del fútbol [...] se desarrollen actividades culturales vinculadas al deporte del fútbol y se fomenten los valores inherentes a la práctica deportiva".

Duración

Uno de los puntos a destacar es la duración del convenio, que estará vigente "durante las próximas cuatro temporadas, tomándose como inicio la 25/26 y dándose por finalizado el 30 de junio de 2029, si bien el contrato se analizará por la comisión de seguimiento que se crea para tal efecto y "en caso de que ninguna de las partes comunique de manera fehaciente con al menos 20 días de antelación al día 30 de junio de cualquiera de las anualidades la voluntad de resolver anticipadamente el convenio, el mismo continuará vigente de manera íntegra en los términos pactados".

Compromisos del Ayuntamiento de Jerez

El Xerez CD gozará del derecho de utilización del Estadio Municipal de Chapín para todos los encuentros de fútbol oficiales y amistosos que dispute su primer equipo durante la temporada 25/26 y siguientes hasta la finalización del convenio, salvo que por causa ajena no pudiera disfrutarse el uso, en cuyo caso las partes determinarán la alternativa de uso, debiendo el Ayuntamiento garantizar la utilización de otro estadio municipal.

Igualmente, el Xerez CD gozará del derecho de utilización del campo de fútbol Pedro Garrido o campo de césped natural similar para los entrenamientos del primer equipo, procurándose por el Ayuntamiento que dicha instalación se encuentre en adecuado estado de mantenimiento para su uso deportivo.

El Xerez CD dispondrá de 6 horas semanales, en horario de semana, durante cada una de las temporadas deportivas previstas en el convenio salvo por causas ajenas como por ejemplo pueden ser inclemencias meteorológicas. Asimismo, el Xerez CD debe remitir al Área de Deportes con al menos cuatro días de antelación la relación de horas de entrenamiento necesarias para entrenamientos en dicho campo.

El Xerez CD también podrá utilizar el Municipal de Chapín para entrenamientos del primer equipo por espacio de una hora y media en aquellas semanas que dispute sus partidos como local. Queda fijado como día de entrenamiento los jueves en horario de mañana, salvo causa ajena. Igualmente, el club tiene derecho a usar un campo de césped artificial para entrenamientos del primer equipo con una duración máxima de una hora y media semanal.

Chapín

El club contará para sus actividades en el Estadio Municipal de Chapín con el uso del vestuario A o equipo local tanto para los partidos que juegue en casa como para los entrenamientos la semana que le toca jugar como local, salvo que se le requiera por el Servicio de Deportes para otros usos con motivo de la disputa de otros partidos de competición oficial, torneos o usos extraordinarios. También tendrá el uso del vestuario B o visitante en los horarios en que se produzcan los usos de las instalaciones deportivas para la disputa de partidos oficiales. Igualmente, el uso de un vestuario para los árbitros y para los entrenadores.

El club también puede contar en el transcurso de las jornadas de partidos en los que juega como local de los palcos ubicados en la zona alta de la grada de Tribuna numerados del 1 al 22, ambos inclusive.

Compromisos del club

Por su lado, el Xerez CD se compromete a poner en marcha y mantener una escuela de iniciación de fútbol "inspirada en los principios de formación, calidad e igualdad". Además, mantendrá la existencia de un plantel de equipos de fútbol base que permita el desarrollo y formación de los jugadores para competir en competiciones federadas.

El Deportivo también debe tener un seguro de responsabilidad civil y accidentes en todos los eventos que organice directamente y asumir el coste de la limpieza de los espacios utilizados (Tribuna, Fondo Sur, Preferencia y Palcos, que deberá realizar a la mañana siguiente de haberse disputado el partido. Por lo demás, el club debe asumir los costes de los servicios médicos y ambulancias, así como la vigilancia para este tipo de eventos.

Equilibrio económico

El Ayuntamiento calcula que el cote del uso de las instalaciones por parte del Xerez CD asciende a una cantidad de 91.361,72 euros, mientras que el coste global de las obligaciones que asume la entidad es de 92.140 euros, desglosado en:

limpieza de Chapín, 30.000 euros

290 entradas por partido local en Preferencia, 58.160 euros

Diez por ciento de deportistas de la cantera en la escuela de fútbol, 3.980 euros.

El convenio entre Ayuntamiento de Jerez y Xerez CD se puede descargar desde el Portal de Transparencia del consistorio jerezano.